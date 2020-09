El alcalde de Puente Genil se queja a Salud del retraso en la actualización de contagios

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, a tenor del incremento en Puente Genil de 20 positivos por covid, según el último parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notificado esta mañana de lunes, 14 de septiembre elevándose la cifra global a 114 infectados, trasmitió calma a la población, "creo que la Junta no ha estado dando datos reales en Puente Genil y esto ha provocado que ahora acumule un número superior". Es decir, que se ha producido un retraso en la actualización de los datos.

El Ayuntamiento- dijo el alcalde- a través de alguna relación con profesionales sanitarios " ya nos habían advertido (días atrás) que no se estaban dando datos reales cuando se comunicaban uno o dos positivos". Motivo por el que desde el Ayuntamiento se han quejado " trasladado al delegado de Salud este hecho y le hemos pedido los datos reales cuanto antes". Por lo que -según manifiesta el regidor local -"estos 20 contagios nuevos notificados (hoy) pueden responder incluso a contagios que ya han sido dados de alta".

Y "quiero trasladar que no corresponden con la vuelta al cole". Y "quiero tranquilizar a la población ya que en los datos comparativos no estamos con la preocupación que tienen en otros municipios".

Al mismo tiempo informó que "aún hay datos que no están actualizados en la página web y que nos situarán a unos 20 casos más a los que han aparecido hoy".