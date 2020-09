Vox anuncia que votará en contra de la privatización del Festival de la Guitarra

El grupo municipal de Vox ha anunciado que se posicionará en contra de la externalización de los conciertos y espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba. La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que el equipo de gobierno pretenda sacar a concurso este servicio por 3,5 millones de euros sin ni siquiera habérselo comunicado al consejo rector del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). La edil ha tildado de "escandaloso" que quiera llevarse a cabo ese proyecto en una ciudad como Córdoba con un Festival de la Guitarra "con 40 ediciones sin mancha". En este sentido, considera que plantear sacar este pliego sería "prostituir" el festival y darle un acento "comercial".

Por otro lado, desde Vox consideran que externalizar la contratación de espectáculos es "un bofetón" para los trabajadores del IMAE y del Gran Teatro y un acto "ofensivo", al tiempo que "un cierto tufillo" en el hecho de que en el Ayuntamiento de Córdoba estén varios pliegos de contratación atascados, como el del espectáculo de luz y sonido del Alcázar o el de recuperación del Templo Romano, y este salga en apenas dos semanas. Badanelli ha ironizado diciendo que el trabajador que haya hecho este pliego podría llevar él solo el Ayuntamiento de Córdoba.

Asimismo, Badanelli considera sospechoso que se haya hecho sin el conocimiento de la anterior concejala de Cultura, Blanca Torrent, e interpreta que los últimos cambios en esta delegación --que ahora dirige Marián Aguilary q--pudieran estar vinculados con ello y con una actividad "vinculada al río" que no ha especificado. "Si éstos eran los planes de Bellido empezamos a entender los cambios en Cultura, porque los anteriores responsables no hubieran tragado con ruedas de molino", ha concluido para constatar que el voto de Vox en el IMAE será en contra de este proyecto por lo que PP y Cs no podrán sacarlo adelante.