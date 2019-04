Velarde: "El voto a Unidas Podemos es el único que puede cambiar la vida de la gente"

La cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Córdoba, Martina Velarde, ha asegurado que esta coalición, tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, aspira "a gobernar", opinando que, además, "el único voto que es absolutamente necesario para cambiar de verdad la vida de la gente y al país" es el que se dé a Unidas Podemos.

En declaraciones a Europa Press, esta abogada gaditana, que vive y trabaja en Córdoba desde hace años, ha explicado sobre las encuestas que pronostican una caída en intención de voto para su formación, que hay que "tomar distancia" de esos datos, sobre todo porque "no reflejan" hechos como que Podemos, en menos de un mes, ha "logrado más de un millón de euros en microcréditos" de inscritos y simpatizantes, "triplicando así la cantidad lograda en 2016", lo que evidencia el respaldo "de la gente" a la formación morada, que integra Unidas Podemos junto a IU y Equo.

Por eso, ante un hipotético escenario tras el 28A con el PSOE como fuerza más votada, pero necesitando apoyo para hacerse con el Gobierno, en Unidas Podemos, según ha subrayado Velarde, tienen claro que aspiran "a gobernar, pues estando en el Gobierno tienes más posibilidades de ejecutar las propuestas que llevas en el programa".

Esta es la razón por la que Unidas Podemos precisa lograr en las urnas "mucha fuerza, para llevar a cabo así un cambio real", sobre todo porque tras el 28A pueden darse otros escenarios, uno de ellos "de retroceso absoluto, que nos devuelva a los años 60", con un gobierno de las derechas, y otro con un gobierno de PSOE con Cs, que sería "continuista" y mantendría "las mismas políticas de precariedad, austeridad y privatizaciones que ha habido con el Gobierno del PP".

En consecuencia, "la única opción viable es el voto a Unidas Podemos", para, desde el Gobierno, "hacer de verdad los cambios" que precisa España, en general, y Córdoba, en particular, teniendo en cuenta que, gracias los citados microcréditos, Unidas Podemos "no debe absolutamente nada a los bancos", como sí le ocurre a otros partidos, y podría exigir a las entidades financieras "que devuelvan a los españoles los 60.000 millones del rescate bancario", y también podrían sentarse "con las eléctricas y decirles que tienen que bajar la factura de la luz".

Igualmente tendrían ocasión, desde el Ejecutivo, de regular el alquiler de las viviendas, y "subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.200 euros", tras haber subido en esta legislatura "a 900 euros, gracias a Unidas Podemos", lo mismo que también se puede "ligar la subida de las pensiones al IPC real y derogar el factor de sostenibilidad", que lleva al "empobrecimiento" de los pensionistas, de los que "170.000 en la provincia de Córdoba cobran una media de 750 euros, es decir, 100 por debajo de la media de Andalucía".

En este sentido, Velarde ha insistido en la importancia del voto a Unidas Podemos, cuyos representantes entran en política "de modo temporal", y lo hacen "para cambiar las cosas", lo cual pueden lograr porque no tienen "miedo", ya que no les deben nada a los grandes poderes económicos y financieros, como sí ocurre con otros partidos, que tienen sentados a ex dirigentes "en consejos de administración de eléctricas y de grandes empresas" y que deben mucho dinero a los bancos.

PARA CÓRDOBA

Al margen de las medidas de carácter general ya enumeradas y que repercutirían en la provincia cordobesa, la candidata de Unidas Podemos ha resaltado que cuentan con propuestas y medidas concretas para Córdoba, que "sufre una de las mayores tasas de paro" del país y, por eso, dada la importancia del sector agrario en la economía cordobesa, una medida clave sería "la regulación de los precios en origen de la naranja y de otros productos agroganaderos", respondiendo así a una "reivindicación histórica del sector", pues del trabajo de agricultores y ganaderos ahora no se benefician ellos, sino "las grandes distribuidoras".

De hecho, según ha argumentado Velarde, los "pequeños agricultores y ganaderos" son los "más perjudicados", pues con lo que obtienen por la venta de sus productos muchas veces ni cubren sus gastos, dejando incluso sin recoger cosechas, lo que también daña "a los jornaleros", que tienen menos trabajo, siendo ello la consecuencia de "un libre mercado salvaje".

Junto a esa regulación de precios en el sector agrario, que ayudaría a asentar la población en el medio rural y tendría repercusión positiva en el empleo, Unidas Podemos apuesta, en pos de ese mismo doble objetivo, por hacer realidad una red ferroviaria de cercanías, que facilite "la conexión entre Córdoba y los municipios de la provincia", lo cual promovería desarrollo económico.

En concreto, hay que poner en marcha el servicio de cercanías "entre Palma del Río y Villa del Río, y hasta Puente Genil", pero también se hace necesario, según ha indicado Velarde, "el soterramiento de las vías en Alcolea y el paso subterráneo en Villarrubia".

De igual forma, Unidas Podemos quiere llevar a cabo en Córdoba "un proceso de reindustrialización", para crear más empleo y de calidad, lo cual se hace especialmente necesario en una provincia donde "hay un 34 por ciento menos de empresas, cuando a nivel estatal han bajado un 15 por ciento", como consecuencia de la crisis, que ha llevado a un proceso "brutal" de desmantelamiento o reducción de sectores industriales en la provincia, "como el textil en Priego o el del mueble en Lucena".

Córdoba, según ha concluido, es "una de las provincias más necesitadas de inversiones" del Estado, que serían claves para el desarrollo de sus sectores productivos y, sin embargo, la provincia ha venido ocupando los últimos puestos a nivel nacional en la inversión por habitante recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), desde hace muchos años ya, y eso es otra de las cosas que quiere cambiar Unidas Podemos.