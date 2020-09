Vecinos y hosteleros reclamarán una reordenación de los veladores

Vecinos y hosteleros han fijado las demandas que harán llegar a Urbanismo de cara a la próxima temporada de veladores. Representantes de Al-Zahara, del Consejo del Movimiento Ciudadano y de Hostecor se han reunido para marcar las pautas que desean en la concesión de licencias para el 2021, para las que en octubre debería abrirse el plazo de solicitud. En líneas generales, lo que ambos han acordado es reclamar una nueva ordenación de los espacios en la que haya una distancia de metro y medio entre veladores y en la que estos ocupen algunos metros más en caso necesario, así como plazas de aparcamiento.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha explicado que la premisa de la que parten es la de exigir «la aplicación de la legalidad», ya que siguen detectando «cierta dejación de actuaciones ante los que incumplen», así como la de mantener la «provisionalidad» de la ampliación de veladores concedida durante la desescalada hasta final de año, que es cuando caducan las licencias. Vecinos y hosteleros quieren que en octubre se impulse la renovación de los permisos pero no como estaban antes. «Los planos de antes no son útiles y los que hay ahora son los de las autorizaciones provisionales», aclara, de ahí la necesidad de realizar otros nuevos que recojan la distancia social que se exige a causa del coronavirus, de forma que se consolide pero «sin aumentar el número de mesas y sillas permitidas». «Hay que reorganizar todo en la misma línea que se ha hecho con la ampliación» y «ver si se puede consolidar varios años». Conscientes de que esa nueva reordenación requerirá más espacio, De Gracia señala que están «dispuestos a colaborar con los que presenten propuestas razonables». Además, piensa que es el «momento de que para no ocupar más acerado se dé vía libre al uso de plazas de aparcamiento cuando haya consenso y no exista otra posibilidad». A esto se une que «es el momento de realizar una reordenación para respetar la accesibilidad y la convivencia».

Unos y otros son conscientes de que en la próxima temporada no podrá aplicarse otra medida que pedía el sector y que Urbanismo prometió, la renovación automática de licencias. Para que esta nueva ordenación se pueda llevar a efecto Urbanismo ha de sacar cuanto antes la convocatoria y los hosteleros «deben pedir las autorizaciones», indica De Gracia.

Para el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, es «una ayuda» para el sector que se mantenga hasta final de año la ampliación de las terrazas. De la Torre hace un llamamiento a los hosteleros para que vuelvan a solicitar las licencias cuando se abra el plazo, ya que no podrá aplicarse la renovación automática, de «ahí el acuerdo de mantener por todos los medios el mismo número de veladores que antes pero ocupando mayor espacio e intentando ocupar plazas de aparcamiento dejando los acerados libres». Hosteleros y vecinos confían en reunirse pronto con Urbanismo. De la Torre subraya la coordinación existente. «Somos una de las pocas ciudades donde existe este consenso y, al igual que fuimos flexibles al no pedir la hora de más que daba la Junta, con esa buena relación estamos construyendo una ciudad más amable», concluye.