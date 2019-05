Los vecinos cuantifican en 736.478 euros las irregularidades en las obras de Mirabueno

La asociación de vecinos de Mirabueno ha hecho un exhaustivo trabajo para cuantificar “las presuntas irregularidades” cometidas en las obras de urbanización del barrio. Su presidente, Francisco Araque, ha detallado esta mañana las distintas partidas en las que perciben esas “irregularidades” en unas obras encargadas por Urbanismo, ejecutadas por Acsa, y recepcionadas por el organismo municipal en enero del 2018. En total son 736.478 euros de partidas no ejecutadas como deberían o de precios considerados contradictorios.

En total, y según ha expuesto Araque, hay 465.267 euros de cinco capítulos. Por un lado, están las partidas certificadas y presuntamente no ejecutadas, es decir, que “ha cobrado la empresa” y no están, entre ellas, el laboreo de la superficie ajardinada. En segundo lugar, se encuentran las partidas sobredimensionadas en certificaciones y mediciones, a través de las que “se ejecuta una y se pagan cinco o más de cinco”, entre las que se incluyen los bordillos, la colocación de parterres o la plantación de madreselva, entre otras actuaciones. En tercer lugar están las partidas contempladas en el proyecto pero modificadas en su ejecución, entre las que la asociación incluye el carril bici o los caminos interiores de las zonas ajardinadas. Un cuarto capítulo es el de las partidas contempladas en el proyecto y no ejecutadas, entre las que se encuentran las barandillas de seguridad o la puesta en riego de los alcorques. Por último, hay mediciones que se disparan, en algunos casos, con incrementos de hasta 1.400% o el 1.700%. Según la asociación, la colocación del tubo de riego se ha incrementado un 1.100% o la solera de hormigón, un 1.600%.

A esos cinco capítulos se suman actuaciones ejecutadas pero no contempladas en el proyecto, tareas que estaban en el proyecto del 2004 y que no se incluyeron en el del 2012 y los “precios contradictorios”, que la asociación cifra en diez y ascienden a 271.211 euros. Según Araque, “la mayor parte de estos precios están vacíos de contenido” y son “de actuaciones no ejecutadas en su mayor parte”. A su juicio, esos precios contradictorios superan el 30% del coste de la obra, por lo que hubieran implicado un nuevo proyecto y concurso.

El presidente de la asociación también ha denunciado el vaciado de tierras en la calle Alhelí, que estudian llevar a los tribunales, y se ha referido a las actuaciones que ha hecho Urbanismo después de las denuncias vecinales. La asociación no descarta personarse en la causa judicial abierta. Hay que recordar que Ciudadanos llevó las presuntas irregularidades de Mirabueno a la Fiscalía, que las está investigando.

La asociación calcula que del aval que Urbanismo ha usado para pagar la obra, y utilizará para sufragar la ronda Norte, sobran 3,5 millones, “de los que no sabemos su destino”, según ha manifestado Araque, y temen que haya que devolverlos a Cajasur.