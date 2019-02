Urbanismo se opone a revisar el contrato para la recogida neumática de basura

El plan para llevar a cabo la recogida neumática de basura, un sistema novedoso que no se ha llegado a poner en práctica aún en Córdoba a pesar de llevar planificado más de doce años, continuará tal y como está, ya que el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo ha decidido rechazar las peticiones de la empresa Envac, que quiere que se revise el contrato existente. La propuesta ha salido adelante con los votos de IU, PSOE y Ganemos y con la oposicion del PP y Ciudadanos.

Aunque la petición de Envac es de enero del 2018, el problema viene de largo. El plan especial de recogida neumática de basura fue aprobado por el Pleno en diciembre del 2005 y, un año después, el Ayuntamiento convocó el concurso para la implantación del sistema. Al concurso se presentaron tres empresas, Ros Roca, Envac y Greccat, pero la mesa de contratación no admitió las ofertas de las dos últimas y se lo adjudicó a la primera. Envac alegó sin obtener resultado y el contrato fue firmado con Ros Roca en enero del 2007. La adjudicación acabó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, que en junio del 2008 dictó una sentencia que desestimaba las pretensiones de Envac, que no la recurrió y que posteriormente fue declarada firme. Envac también había pedido la suspensión cautelar de la actividad, que le fue denegada. La empresa recurrió pero el TSJA desestimó su petición y confirmó el auto que se oponía a la suspensión.

A raíz del escrito presentado en enero del 2018 por Envac, Ros Roca responde en otro que la pretensión de Envac es “extemporánea”, está “fuera de lugar” y “no constituye una pretensión de incoación de expediente de revisión de oficio, ni un recurso extraordinario de revisión”, por lo que rechaza la solicitud de convocar nuevos concursos por suponer “una revisión encubierta” del vigente. Además, considera que Envac no tiene “legitimación” en relación al concurso adjudicado ya para la redacción del proyecto de la futura central de recogida que se construirá en Turruñuelos. La empresa municipal Sadeco también alegó contra lo solicitado por Envac, que, por su parte, denunciaba la “exclusión injusta e injustificada”, la adjudicación a Ros Roca a pesar de que su oferta tenía “defectos”, y el “escandaloso acopio de materiales de Ros Roca antes incluso de resultar adjudicataria”.

Urbanismo, por su parte, no ve justificada la revisión del contrato y considera que Envac no usa los medios de impugnación de una sentencia firme, que debería llevar a cabo ante el órgano judicial competente. También piensa que cualquier alegación relativa al concurso de la central de recogida debe presentarse ante Sadeco y no en Urbanismo. Además, y al igual que Ros Roca, considera extemporánea la petición de Envac.

Por otro lado, el consejo rector ha dado el visto bueno a la operación jurídico complementaria al proyecto de reparcelación del plan especial del antiguo centro penitenciario de Fátima que solicitaba la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), que sirve para adecuar las fincas a la nueva situación que se ha creado tras la innovación de PGOU realizada y aprobada por el Pleno de forma definitiva en julio del año pasado. Este trámite sirve para actualizar las descripciones de las fincas resultantes, seis, con el número máximo de viviendas contempladas, 236.