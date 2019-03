La UCO refuerza la seguridad en Filosofía ante un mirón

La Universidad de Córdoba ha reforzado la seguridad privada en la Facultad de Filosofía y Letras ante la presencia de un hombre que, al parecer, merodea por los aseos de mujeres de la zona de biblioteca y hace de «mirón», sin que se haya podido conocer su identidad.

Según el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UCO, Antonio Cubero, la Universidad está «detrás del tema, absolutamente», y se está intentado localizar e identificar a esta persona que es «muy escurridiza», tanto para entrar en el edificio como para escabullirse cuando ha sido pillado in fraganti. Cubero no pudo precisar a este periódico cuántos episodios se han producido, pues han sido muy dispersos en el tiempo, pero algunas fuentes hablan de que pudieran haberlo visto hasta en cuatro ocasiones.

Según pudo confirmar este periódico, la Policía Nacional no cuenta con ninguna denuncia al respecto, ni por parte de la Universidad ni de ninguna joven particular, por lo tanto no están investigando de momento este asunto. No obstante, el vicerrector de Infraestructuras señaló ayer que desde la Universidad se tiene intención de formalizar esta denuncia ante la Policía, «dado que las chicas afectadas, al parecer, no quieren ponerla». Cubero afirmó ayer que hoy mantendrán una reunión de coordinación en la propia Facultad de Filosofía para abordar este tema, ya que hay preocupación entre los estudiantes. Al parecer, según los vídeos con los que cuenta el jefe de Seguridad de la facultad, el acosador suele penetrar en el edificio por la entrada que está junto al salón de actos del edificio, en la que no suele haber conserjes.

Este es el motivo por el que se ha reforzado la seguridad privada, al tiempo que se ha previsto presentar la referida denuncia ante la Policía Nacional, confiando también en que, a través del uso de las cámaras de seguridad, se pueda identificar a esta persona. Ni en el twitter del consejo de estudiantes de la facultad ni en la web del propio centro universitario había ayer ninguna referencia a estos sucesos, pese a los comentarios que circulan entre los estudiantes.