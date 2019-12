Los turistas dan un sobresaliente al casco histórico y monumental cordobés

Córdoba podría aspirar a la excelencia si todos pusieran el esfuerzo necesario para conseguirlo. NO cabe la menor duda de cuáles son sus mejores ofertas ( y las 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad sella tal calidad histórica). Sin embargo, NO nos engañemos con las apariencias. Nuestra ciudad carece de muchas partes que deberíamos ocuparnos, NO solo para los foráneos sino para nuestra ciudadanía misma. Y eso cuesta mucha inversión, tanto pública como privada. Tenemos una deuda municipal de unos 165 millones, tres barrios considerados como de los más pobres (abandonados) de España y unas altas temperaturas que NO son "combatidas" como haría falta. Y el sector de los empresarios y comerciantes pidiendo cada vez más a la "vaca lechera" de dar más y más, de invertir donde ellos deberían hacerlo. Y de unos dirigentes municipales, sean los que sean, de considerar al Ayuntamiento como una empresa al servicio de dichos comerciantes. Se invierte con dinero público (como si NO fuese de nadie) para que este sector recoja los beneficios sin despeinarse. Asi nos va