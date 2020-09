Los trabajadores sociales de Córdoba piden poder trabajar como rastreadores

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba ha emitido un comunicado para mostrar su "rotundo apoyo a la petición realizada desde el Consejo General de Trabajo Social para que los trabajadores sociales puedan sumarse a los equipos de seguimiento y rastreo de personas infectados por la covid-19 en todas las Comunidades Autónomas, especialmente en Andalucía, lo cual impediría la propagación del virus". El comunicado recuerda que en las Comunidades Aragonesa y Castellano-Manchega ya han sido incorporados a estos equipos 185 y 130 trabajadores sociales, respectivamente, mientras que "en Andalucía aún siguen sin ser contratado ningún profesional de este colectivo profesional".

"Los trabajadores sociales son profesionales sobradamente capacitados", señala el colegio profesional de este colectivo en Córdoba, que añade que "conocen las variables demográficas y antropológicas de la población de referencia de los centros de salud, las familias y los problemas de salud más prevalentes de éstas, la estructura sociológica de los barrios y municipios, las variables demográficas de los colectivos vulnerables, las singularidades culturales por las cuales las familias transmiten sus valores y que condicionan sus conductas sociales, así como también tienen competencias y herramientas profesionales para activar un acercamiento colaborativo con las personas y su familia, garantizando las medidas de prevención y confinamiento, especialmente en los colectivos vulnerables".

[Comunicado íntegro del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba (PDF)]

Este colectivo profesional, recuerda, "viene desempeñando sus funciones de participación en investigaciones epidemiológicas, actualmente mal llamadas de rastreamiento o rastreo, en el sistema sanitario público de Andalucía durante décadas". El colectivo subraya su "amplísima experiencia en la realización de estudios de covivientes y contactos en casos de enfermedades infecto-contagiosas tales como tuberculosis (TBC), lepra, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como el VIH/SIDA o sífilis, etc., así como sarna, etc. y no se entiende la exclusión de este colectivo profesional de este cometido en Andalucía, sin poner en tela de juicio la calidad de los resultados, tanto por la banalización del término como por encomendar esta tarea con falta de rigor profesional y científico".