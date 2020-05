Torrico garantiza la gratuidad de los aparcamientos de zona verde

El delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, en su comparecencia de este jueves para presentar las nuevas medidas de movilidad que se van a aplicar durante la desescalada, ha garantizado que las plazas de aparcamiento que estarán en zona verde serán gratuitas, como quieren los vecinos. Estacionamientos verdes habrá en la plaza de toros y en la avenida del Corregidor y calles adyacentes, donde se van a delimitar 202 (128 en el primer espacio y 74 en el segundo). El Ayuntamiento ha sacado a concurso el pliego de condiciones del contrato para el control de los aparcamientos regulados con parquímetros para los próximos cuatro años.

La zona verde será, según Torrico, "parecida a la naranja" implantada desde el mandato pasado en la avenida del Corregidor, es decir, "serán plazas reservadas a residentes que no tengan otra alternativa para dejar el vehículo y será prácticamente gratuita, ya que no puedo asegurar si el pliego" del nuevo contrato que ha salido a concurso "lo permite al cien por cien". No obstante, el concejal matizó después que "prácticamente gratuita es gratuita, se verá y se asumirá". Los vecinos del distrito de Poniente ya han dejado claro que solo aceptarán la zona verde si no tienen que pagar por ella.

En cuanto a las críticas recibidas por Facua que dijo ayer que la zona azul tiene "afán recaudatorio", el responsable de Movilidad afirma que su único "afán es el de regular la movilidad y la zonas de estacionamiento de cara a la zona comercial de Ciudad Jardín", ya que "la falta de aparcamientos en espacios comerciales impide que muchos usuarios vayan a realizar sus compras".

La zona azul se implantará en los aparcamientos que hay junto a la plaza de toros, donde habrá 124 estacionamientos de pago, que se sumarán a los 128 reservados para residentes.