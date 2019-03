Rogelio Velasco apunta a una probable "fusión de grados" en las universidades andaluzas

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha apuntado esta mañana en Córdoba a una "probable" fusión de grados cuando estos se impartan en universidades próximas, "en las que el número de alumnos sea muy reducido y lo racional sea fusionar esos dos grados".

Velasco ha enmarcado esta actuación en el trabajo que la Junta de Andalucía está realizando en el mapa de titulaciones de la región y ha indicado que se suministraría a los alumnos "los recursos para que puedan desplazarse de una ciudad a otra", mientras que con esta medida se lograría, además, que los profesores "se utilicen con mayor intensidad".

El consejero ha comentado que "llevamos semanas trabajando en un borrador" y ha precisado que, de momento, "no hay nada cerrado definitivamente". Así, a preguntas de los periodistas, ha aclarado que en este proceso "no necesariamente" saldrán perdiendo las universidades más pequeñas ni se eliminará ninguna facultad ya existente, pues "se analizará, según la conveniencia, el desarrollo que tenga ese grado, la calidad de los investigadores y el propio número de alumnos".

NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

En otro orden de cosas, consultado por la financiación de estas instituciones el consejero ha adelantado que la Universidad de Córdoba resultará beneficiada con el nuevo sistema, ya que "las universidades que tengan mayor orientación hacia la investigación y el desarrollo van a salir, entre comillas, favorecidas".

También ha matizado que "esto no quiere decir que sea en detrimento de otras universidades en las que, dado el volumen enorme de alumnos que tienen, eso tiene que seguir funcionando", ha explicado en alusión al servicio de docencia.

Así, ha puntualizado que "dependiendo de cuál sea la estructura de gasto de las distintas universidades, en el margen y planeándolo a tres o cuatro años", podría haber universidades que "vayan a obtener algunos recursos adicionales".

Velasco ha realizado estas declaraciones unos momentos antes de iniciar la primera reunión formal que la Consejería mantiene con los rectores de las universidades públicas andaluzas, que se desarrolla en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), ha informado de que en este encuentro le trasladarán algunos temas importantes para estas instituciones, entre los que se encuentra la financiación, el mapa de titulaciones, la transformación digital de las universidades o los planes plurianuales de inversión. Acerca de la deuda histórica de las universidades, ha destacado que "vamos a seguir demandando que se pague".

EL 'BREXIT' Y LOS ERASMUS

Sobre el efecto del brexit en el programa Erasmus, considera que "no va a afectar absolutamente en nada" ya que, "no quiero imaginar que dos grupos de países altamente desarrollados no haya un acuerdo final con fecha 30 de junio para hacerlo de una forma ordenada y civilizada, entre otras cosas, en cuestiones como el programa Erasmus".