Rifirrafe entre PP y PSOE por el Marrubial

Las obras que quedan pendientes en la ronda del Marrubial, y que debían haber empezado a continuación de las ejecutadas por la Junta dentro de los 3,2 kilómetros de carriles bici, continúan siendo un elemento de discordia entre PP y PSOE. Ayer, la anterior alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), calificó de «ataque a la inteligencia» decir, como lo hizo el alcalde, José María Bellido, la semana pasada, que la ronda «va para largo», cuando «el proyecto está redactado», hay un «acuerdo con Defensa» sobre los terrenos necesarios, los de los pabellones militares, y una partida de 1,5 millones incluida en los presupuestos de Urbanismo para este año para iniciar la expropiación de los mismos, además de un «compromiso de Fomento» durante la anterior legislatura de que las obras empezaban sin necesidad de que estuviese finalizada la adquisición del suelo. Ambrosio aseguró que con solo la «aprobación del presupuesto» se puede «iniciar la expropiación».

El alcalde, por su parte, le respondió que «si estaba todo listo, ¿por qué no lo iniciaron ellos?» -en referencia al gobierno del PSOE e IU en el Ayuntamiento y al del PSOE en la Junta-, «que nosotros no llevamos ni un mes», por lo que no entiende «las prisas». El alcalde insistió en que la expropiación «no es algo rápido», a pesar de que «hay predisposición por parte del Ministerio de Defensa», y en que hasta que no se posean los terrenos «no se puede iniciar la obra». En cualquier caso, garantizó que la reforma «se quedará terminada en este mandato».

RECORRIDO/ La reforma del Marrubial es una vieja demanda. En la década pasada ya hubo un proyecto que fue descartado al llegar la crisis. La Corporación municipal anterior decidió, en coordinación con la Junta, llevar a cabo la remodelación de la vía. Aunque en un principio se pensó en un proyecto más básico, finalmente se optó por atender las demandas vecinales y diseñar una vía de cuatro carriles más un carril bici. La Junta decidió asumir el proyecto, en el que el Ayuntamiento se encargaría de la restauración de la muralla, de la que ya se ha acometido la primera fase y se ha iniciado la segunda. La primera fase de la ronda, que implicaba la ejecución del carril bici y la mejora de los dos carriles existentes, culminó el año pasado. En el mandato y en la legislatura anterior, la idea transmitida por Ayuntamiento y Junta era que la segunda fase, que es la que dotará a la avenida de dos carriles más en la zona más próxima a las viviendas, empezaría a continuación de la primera. Sin embargo, la segunda fase se ha retrasado y ni siquiera está licitada.

PROYECTO / El proyecto fue presentado en Córdoba en el 2017 y recoge que la obra no afecta a los dos pabellones, que aparecen en los planos, pero sí a la verja exterior, que, según se aseguraba, era la única parte necesaria para ejecutarla. Sin embargo, tanto Junta como Ayuntamiento, dirigidas ahora por PP y Ciudadanos, han asegurado en varias ocasiones que para ejecutar todo el proyecto hacen falta la totalidad de los terrenos y que sin ellos no se podrá licitar la obra.