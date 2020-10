El PSOE lamenta el "abandono" del barrio de la Fuensanta

El grupo municipal socialista ha denunciado hoy que PP y Ciudadanos gobiernan de espaldas a barrios como el de la Fuensanta, una forma de trabajar que está provocando "un deterioro progresivo y cada vez más evidente de estas zonas de la ciudad" donde viven muchas familias. En concreto, en la barriada de la Fuensanta viven unas 4.000 familias que asisten al abandono que está teniendo su barrio ante la falta de respuesta a sus necesidades por parte del gobierno local. “En el último año y medio, todas las inversiones y los proyectos que estaban previstos para la Fuensanta se han quedado paralizados”, ha explicado la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

Por ejemplo, no se ha ejecutado ninguna de las obras pendientes del programa Mi Barrio es Córdoba ni se ha continuado con las intervenciones en mejora de accesibilidad que se iniciaron en el anterior mandato. También llama la atención que, de nuevo, una de las demandas de los colectivos es que los representantes del gobierno local “no escuchan, no atienden a su obligación de tener una interlocución fluida con quienes conocen de primera mano las necesidades y las carencias de sus barrios”, ha denunciado Ambrosio. “El gobierno local no puede seguir mirando hacia otro lado y dando la espalda a las necesidades de tantos cordobeses y cordobesas”, ha insistido la edil socialista.

En este sentido, ha abogado por un cambio de estrategia que suponga un desarrollo equilibrado de la ciudad “sin dejar ningún barrio atrás”. Entre las demandas de los vecinos de la Fuensanta, la necesidad de incrementar la presencial policial, tal y como se ha hecho en otros barrios de la ciudad, para reducir los problemas de inseguridad y los encuentros especialmente los nocturnos en parques infantiles que quedan totalmente inutilizados para el uso de los menores, como ocurre en el que se encuentra en las inmediaciones del pasaje Pantoja. El refuerzo de la limpieza es una urgencia en las calles y plazas de este barrio, también con importantes desperfectos en los acerados, así como la reposición de arbolado y la poda del mismo. Se da la circunstancia de que hay calles en el que hay más alcorques vacíos que con árboles plantados. Además, la falta de mantenimiento del arbolado tiene varios efectos nocivos, tal y como han denunciado los residentes y como apuntó el PSOE en el último Pleno donde hizo el ruego al delegado de Infraestructuras de cortar las ramas en la zona peatonal que se encuentra entre el pasaje Pantoja y la calle Compositor Serrano Lucena pues el exceso de vegetación provoca que haya ratas que incluso se meten en alguna casas.

Otras de las demandas de los vecinos es actuar en espacios públicos abandonados, como la pista deportiva frente CEPER de la Fuensanta, un espacio que podría tener mucho mejor uso por parte de los vecinos del barrio, o buscar una solución para el huerto aledaño, también abandonado. En cuanto instalaciones educativas, el colegio público Algafequi tiene goteras desde hace un año, una situación que ya ha sido reiterada por los representantes de padres y madres de este centro educativo al Ayuntamiento. “El gobierno de Bellido no termina de entender que, entre sus obligaciones, está la de mantener los colegios públicos en unas condiciones mínimas”, ha señalado la portavoz socialista. Y sobre instalaciones deportivas, la piscina de la Fuensanta necesita una reforma estructural.