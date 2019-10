El PSOE cifra en 1,5 millones el sobrecoste de tener siete coordinadores generales más

El grupo municipal socialista cifra en 1,5 millones de euros el sobrecoste que tendrá a lo largo del mandato la contratación de siete coordinadores generales más de los que había en la anterior Corporación municipal. El concejal socialista José Antonio Romero ha criticado esta mañana el "batallón de nombramientos de cargos de libre designación" de los primeros cien días de gobierno municipal. Esos nombramientos suponen, según sus estimaciones, un sobrecoste de 380.000 euros más al año.

A pesar de esos nombramientos, el PSOE considera que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos "no logra sus objetivos", es decir, "mejorar la gestión", y como ejemplo pone hechos como el retraso en el Festival de la Calleja de las Flores, que el número de licencias otorgadas por Urbanismo es el mismo que el año pasado, la pérdida de 45.000 euros de patrocinio para la Media Maratón, y la prórroga de las salas de barrio y de la climatización de los colegios, entre otros, aunque, a su juicio, "lo más grave", es que la concejalía del Casco Histórico vaya a tardar tres años en redactar el plan de gestión, por lo que "no podrá desarrollarlo" y "nacerá muerto". A esto se suma que los grupos municipales no podrán estar en la comisión. "Nos han negado estar", señala. Todo esto le lleva a asegurar que la contratación de esos cargos directivos "no mejora en nada la gestión en el Ayuntamiento".

Romero ha criticado también lo ocurrido con el "gerente fantasma del Imgema", que "nadie sabe cómo llegó, ni para qué, ni por qué, ni qué hizo, ni cómo se fue".

Sin embargo, la "gota que ha colmado el vaso", según señala, ha sido la petición de compatibilidad solicitada para el concejal del PP Bernardo Jordano, que se abordará el jueves en el Pleno. El PSOE votó en contra la semana pasada en la comisión previa y lo hará también en el Pleno porque "no se puede consentir que Jordano se dedique en exclusividad a ser concejal y a otras tareas" como la de seguir como abogado y al frente de la Fundación Míaloquehago. Por ello, señala que "si va a cobrar el 100%" del sueldo del Ayuntamiento, debe explicar "cómo y cuándo va a dedicarse al resto del trabajo". El PSOE pide que renuncie a parte del sueldo como concejal si va a seguir desarrollando esas actividades privadas o, en cambio, que deje estas porque la fundación "está relacionada con el ámbito de sus competencias como concejal de Inclusión".

Romero ha exigido al Ayuntamiento que "si quiere mejorar su gestión, en vez de un batallón de cargos formado por amigos, en el Ayuntamiento, y de manera urgente, se necesita un ejército de funcionarios y empleados públicos que pasen por procesos de selección públicos donde se cumpla con la igualdad, mérito y capacidad y no con dedazos interruptus".

RESPUESTA DE LAURA RUIZ

En relación a las críticas del PSOE sobre el tiempo que tardará en elaborarse el plan de gestión del casco histórico, la responsable de esta delegación municipal, Laura Ruiz, ha indicado que "la singularidad del casco histórico" de Córdoba exige ese plazo "si queremos que sea útil". No obstante, no descarta que el plan se redacte en menos tiempo, aunque la comisión se crea con esa duración. En cuanto a la composición de la comisión, recuerda que en la vigente en el mandato anterior "los políticos tampoco estaban presentes" y en ella que se mezclaban "técnicos y agentes sociales", lo que "no nos parece la mejor manera de trabajar". Por ello, su propuesta es una comisión en la que, por un lado, estén las aportaciones de los agentes y, por otro, la mesa técnica, lo que ve "más efectivo".