La Policía investiga la denuncia de parada encubierta de VTC

El teniente alcalde de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, explicó ayer que la Policía Local está investigando las denuncias registradas por parte del sector del taxi sobre la existencia de una posible parada ilegal no autorizada de VTC (Uber y Cabify) en la zona de la Colonia de la Paz, en concreto, en la calle Juan de Gortz, donde suele concentrarse un número importante de estos vehículos aparcados en la vía pública. Los taxistas sospechan que esto se debe a que las empresas de VTC utilizan este emplazamiento como parada clandestina que usan como punto logístico desde el que distribuir coches a varios barrios. Según los taxistas, de ser así, se estaría incumpliendo la ley de transporte terrestre, por lo que han trasladado su denuncia a la Policía para que lo investigue.

Aumente confirmó ayer que ya se han producido dos inspecciones en la zona y se está estudiando el caso en coordinación con la Junta de Andalucía, al tiempo que recalcó que «aparcar en la vía pública no es delito» y que no se puede utilizar a la Policía Local como «el coco», porque «la Policía Local no está para perseguir a nadie».

Por otro lado, el concejal de Seguridad aludió ayer a la denuncia hecha pública por el PP sobre la posibilidad de que las empresas de VTC cuenten con una parada clandestina en el entorno de la Feria, aireando el temor de los taxistas de que se ubique en terrenos de Mercacórdoba. En este sentido, Aumente llamó al portavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, a la «responsabilidad», instándole a «no difundir chismes». Aumente aseguró que «todo esto es falso» y que «hace tiempo que estoy encima del tema para evitar que se instale una parada encubierta».

El Ayuntamiento ya hizo público el martes un comunicado asegurando que se extremará la vigilancia para que no exista competencia desleal al taxi durante la Feria de Córdoba y desmintiendo que exista una parada de vehículos VTC en las instalaciones de Mercacórdoba. Del mismo modo, recordaron que «desde que Uber se instalara en Córdoba el gobierno local dejó muy claro su apoyo al único servicio público urbano de viajeros que reconocemos, que es el taxi con licencia municipal, el que seguiremos defendiendo por encima de todo de las injerencias externas».