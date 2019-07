Podemos pide al Ayuntamiento que no tale el olmo centenario de la Ronda del Marrubial

Podemos Córdoba se ha sumado este lunes a las acciones reivindicativas que, para salvar un olmo centenario ubicado en la Ronda del Marrubial, está llevando a cabo la Plataforma Ciudadana en Defensa del Árbol en Córdoba, por lo que ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que no lo tale, en el marco de los planes de reforma que el Consistorio quiere llevar a cabo en la zona, según ha informado Europa Press.

A este respecto y en un comunicado, Podemos Córdoba ha señalado que "cualquier proyecto de mejora y ampliación de la urbe cordobesa debe tener en cuenta y respetar la especial protección del patrimonio vivo de la ciudad, como ocurre en el caso de éste y otros árboles centenarios".

En concreto, el viejo olmo de Ronda del Marrubial "está catalogado como árbol singular y la posibilidad de poder ser trasplantado es prácticamente inexistente debido, especialmente, a factores como la edad, la posibilidad de contraer enfermedades o los elevados costos que supondría su traslado".

A este respecto, el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Alcántara, ha explicado que su partido apuesta por "una ciudad viva, verde y habitable", porque no se puede "construir todo en torno al cemento, sino que tenemos la obligación de proteger, reponer y repoblar con más arboleda nuestras calles y avenidas".

Por su parte, desde la mencionada plataforma se ha insistido en pedir al Ayuntamiento que "no talen el olmo de 140 años, que si quieren hacer algo que lo rodeen, pero que no lo talen", y no se trata "solo de este olmo, sino también de los demás árboles, porque no podemos perder ni un solo ejemplar más en Córdoba".