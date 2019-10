La plantilla alerta de "la situación límite" del Imdeco

El comité de empresa del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha acusado al gobierno municipal de estar dejando morir el instituto y ha advertido de que la falta de plantilla terminará llevando al cierre de las instalaciones. "Estamos al límite, o lo dotan de personal o el Imdeco está condenado", ha dicho hoy en rueda de prensa la presidenta del comité, Mariví Canovaca, que ha comparecido, juntos a otros representantes de la plantilla, para tratar de explicar la situación "límite" que viven en el Imdeco. Los representantes sindicales cuestionan quién ganaría con el cierre de una empresa municipal como el Imdeco y han responsabilizado al presidente, Manuel Torrejimeno, de lo que está ocurriendo y de dejarse "influenciar por directivos y técnicos de la propia empresa interesados en que se cierre".

Según los trabajadores, los problemas empezaron con los ERE en el año 2012, pero se han recrudecido especialmente los dos últimos años, cuando sus condiciones laborales se han visto muy devaluadas. El Imdeco ha pasado de tener una plantilla de 74 empleados antes de 2012 a tener en la actualidad 58 trabajadores, con una previsión de restarle a esa cifra 6 jubilaciones y dos incapacidades permanentes más en los dos próximos ejercicios.

Los trabajadores del Imdeco han explicado que no se están sustituyendo las bajas, que ya no pueden asumir más horas y han denunciado que las horas extraordinarias que se ven obligados a trebajar no se les abonan desde marzo del 2018. Además, han explicado que el aumento de las instalaciones gestionadas por el Imdeco --al haber asumido las salas de barrio--, así como la apertura cada vez más horas de instalaciones deportivas, como el Palacio de Deportes, Vista Alegre.

Asimismo, los trabajadores han denunciado las pésimas condiciones de las instalaciones municipales deportivas, con edificios como el de Vista Alegre, como hicieron hace unos días los usuarios de estas instalaciones deportivas, con los tornos de acceso de entrada rotos, agujeros en el suelo o duchas con "alcachofas de los chinos". "Con la plantilla que tiene y los medios es imposible mantener el Imdeco", han afirmado.

El comité de empresa ha responsabilizado de esta situación al presidente del instituto, el concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno (Cs), al que exigen que asuma las riendas de la situación y le ponga remedio. "No ha venido para hacerse fotos", le han dicho los trabajadores. Además se han mostrado molestos por las declaraciones del responsable político a los medios de comunicación sobre la tardanza de los expedientes administrativos --que en el caso del Imdeco han afectado, por ejemplo, al cierre de las piscinas de la Fuensanta y la calle Marbella o al retraso en la organización de la Media Maratón-- porque, a su juicio, los ha terminado responsabilizando a ellos. También han acusado al edil de desconocer la realidad de la administración municipal.