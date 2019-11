Plantean la necesidad de una mayor promoción digital de la oferta turística de Córdoba en China

La llegada de turistas chinos a Córdoba va incrementándose en los últimos años, en el marco de un nicho de visitantes procedentes de este país asiático desde el que se prevé que recalen este año en España unos 700.000 turistas. Un nuevo turismo de la nueva clase media con alto poder adquisitivo de China -no confundir con los grupos de turistas que también vienen de países asiáticos como Japón y Corea- al que Córdoba ofrece la experiencia cultural y gastronómica que demandan, aunque expertos plantean la necesidad de trabajar la promoción digital de la oferta turística cordobesa en la propia China, donde los turistas "se mueven informándose a través de las nuevas tecnologías", aunque en este país no se use ni Google ni Facebook.

Así lo ha explicado hoy la experta y miembro de la consultora especializada en turismo Chino Sina Tourism, Cristina Vera, en el marco de la inauguración del seminario Gestión de turismo chino que durante hoy y mañana organiza la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO), en colaboración con la Diputación, la Junta y esta empresa consultora. En este seminario participan un total de 78 estudiantes de Grado de Turismo, de Traducción e Interpretación, del Máster de Exportación de la UCO y profesionales del sector, pues junto al sector turístico, este curso también se centra en la cultura y en la forma de hacer negocios de los chinos. Un seminario que alcanza ya su cuarta edición, después de que en el curso 2014-2015 la UCO fuera pionera en la puesta en marcha de este curso centrado en el turismo chino en el conjunto de las universidades españolas.

Cristina Vera ha indicado que Córdoba tiene una oferta "que se ajusta perfectamente a lo que este tipo de turista demanda, pero lo que le hace falta a los chinos es conocer precisamente esta oferta, de ahí la necesidad de trabajar la promoción digital en China".

No en vano, y según esta experta, la ciudad cumple con buena parte de los requisitos de este nuevo turista, pues está bien comunicada con Madrid y Barcelona -principales ciudades de entrada a España de estos visitantes-, no tiene playa pero sí ofrece un buen tiempo, y cuenta con una gran oferta patrimonial, cultural e histórica, que, junto a la gastronomía, "es la experiencia que va buscando el turista chino".

Perfil del turista chino en Córdoba

Respecto al perfil medio del turista chino que visita la ciudad, se trata de un turista en el que predomina la visita individual, por encima de visitas en grupo, de unos 30 a 50 años, de clase media alta con estudios superiores, muy guiado por la información que ofrecen las nuevas tecnologías "y que empieza a conocer el idioma, ya sea el español o el inglés". La mayor parte de estos turistas llegan a la ciudad en AVE, para luego irse hacia otros destinos en el propio día, "por lo que el reto sigue siendo aumentar las pernoctaciones", ha indicado Vera.

Asimismo, y como también ha explicado el director de este seminario y profesor de la UCO, Antonio Ruiz, se trata de un turista que gasta mucho dinero y se decanta por las compras de lujo. Además, al visitar la ciudad de manera individual dispone de más tiempo para comprar en tiendas y acudir a restaurantes, donde suele adquirir artículos de lujo de marcas conocidas -de textil sobre todo- y también productos de cosmética de lujo.