Pedro Pérez: «El problema que tiene el comercio es el ritmo de vida de la gente»

-¿Cree que ha afectado al comerció de cercanía más que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-En general, sí. Han afectado bastante las restricciones, lo de tener que entrar de uno en uno y hacer cola, porque, por ejemplo, estos días que ha llovido, la gente si está lloviendo y tiene que hacer cola en la calle ni se para, es así. En mi caso, no, el sector agroalimentario, al ser indispensable, no le ha afectado, al contrario, por lo menos en mi caso ha venido bien, hay más volumen de negocio.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-El comercio el problema que tiene es el ritmo de vida que lleva la gente, es lo que pienso. La gente tiene un horario limitado para comprar en un día, no es como antes, que se compraba durante todo el día, que podía ir cualquier persona. Ahora, al estar trabajando los dos miembros del matrimonio, tienen una hora para hacerlo todo y en esa hora, si coincide que es a las tres de la tarde, que el pequeño comercio está cerrado, pues se van a una gran superficie. Es lo que más nos perjudica, el ritmo de vida que lleva la gente. La gente no se espera una cola para que le atiendan, se van a otro comercio. Y la venta online igual, es lo mismo, se está incrementando por el ritmo de vida que llevamos, que no tenemos tiempo para nada. La venta online va a ser el futuro.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones en apoyo del comercio de cercanía?

-Ayudar al pequeño comercio de la manera que los tiempos se mueven. Si ahora hay que vender más online, pues ayudar al pequeño comercio a que pueda vender online y se suba a esta línea de comercio. Y luego, también, mirar por el comercio en el sentido de que es la vida de un barrio y eso lo tendría que tener bastante claro la Administración. Si por motivos como los que estamos sufriendo ahora a consecuencia del coronavirus la gente no se atreve a salir a la calle para poder comprar y la única solución es la venta online... pues ayudar a todos esos comercios para poder tener un barrio vivo.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba ahora y en el futuro?

-El pequeño comercio, como he dicho, creo que es el alma de los barrios, y ver calles con los negocios cerrados es muy triste, ver cómo estaban antes y cómo están ahora es muy triste. La vida de los barrios es el pequeño comercio y no solamente como vendedores. Nosotros ayudamos a los vecinos, muchas veces les hacemos favores, nos dejan paquetes que les mandan por mensajería, somos amigos. Los negocios hacen mucho más que vender productos.