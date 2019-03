Pedro García cree que Susana Díaz cometió un "terrible error" al no legislar sobre la tasa turística

El presidente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Pedro García, ha asegurado esta mañana que "el Gobierno de Susana Díaz cometió un terrible error" durante su mandato "al no legislar para establecer una tasa turística con carácter finalista para toda Andalucía", una situación que García no cree que se vaya a corregir con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, del que ha dicho no esperar que tenga ninguna política en materia de turismo.

García se ha manifestado así a preguntas de los periodistas sobre las conclusiones que prevé para el debate previsto para esta tarde del consejo consultivo del Imtur sobre el informe elaborado por la comisión de tasa turística, sobre el que no ha querido adelantar ninguna postura. "Lo que sí es evidente es que debería haber una ley integral para que no haya unas ciudades con tasas en Andalucía y otras que no la tengan", ante lo que ha insistido en que debe ser el gobierno autonómico quien se pronuncie.

A este respecto, García se ha preguntado cuánto dinero se habría recaudado ya "con el cobro solo de 1 euro por turista" para actuar en materia de patrimonio, ya que, en su opinión, "nadie dejaría de venir a Andalucía por pagar un euro de tasa turística".

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA DE TURISMO SOSTENIBLE

Pedro García ha realizado estas declaraciones en la presentación de una jornada de trabajo sobre turismo sostenible que tendrá lugar el próximo 19 de marzo, en la que se debatirá sobre los objetivos pendientes de cara a la Agenda 2030 en esta materia. "Vamos a ver cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrenta Córdoba y cómo trabajar para que haya cada vez menos debilidades y cómo trabajar la incorporación de la dimensión social y económica a los planes de turismo sostenible, teniendo en cuenta también la necesidad de compatibilizar el turismo con la vida de los vecinos en el casco histórico".

El Ayuntamiento tiene previsto elaborar un Plan de Turismo Sostenible en el centro de recepción de visitantes para afrontar los retos pendientes para el que "se ha reservado una partida de 50.000 euros en el presupuesto del 2019", indicó García, y que debería estar funcionando a finales de este año.