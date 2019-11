La ONCE reparte 350.000 euros en el barrio de Santa Rosa

La ONCE repartió ayer 350.000 euros en el barrio de Santa Rosa en Córdoba, gracias a José Carlos Villalba, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros en su punto de venta ubicado en la avenida de Almogávares.

José Carlos Villalba se incorporó a la red de ventas de la ONCE a finales de octubre. “Ha sido llegar y besar el santo, no pensaba que fuera a dar un premio tan grande tan pronto”, comentaba aún nervioso esta mañana. “Todas las noches miro los números que he vendido y ayer me decía; no puede ser, no puede, ser que tenía los cinco números”, explica. “He estado pensando toda la noche a ver a quién se lo he podido dar”. Villalba se declara “muy feliz” por haber dado el premio “a gente humilde y trabajadora”.

El sorteo del miércoles, que estaba dedicado a las Bodegas Subterráneas de Aranda del Duero (Burgos), ha repartido el resto de premios en Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.