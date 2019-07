La obra pública cae un 14% pero sigue en los niveles más altos desde el 2010

El volumen de obra pública ha caído casi un 14% hasta mayo pero sigue en los niveles más altos desde el 2010. Esto indica que, aunque la situación va mejorando conforme se sale de la crisis, las administraciones no deben bajar la guardia porque las cifras no son halagüeñas del todo. De un volumen de proyectos licitados por valor de casi 97 millones entre enero y mayo del 2018 que recoge Seopán, se ha pasado en Córdoba a 83,3 millones. Además, los 83,3 millones distan aún mucho de cantidades que se daban antes de la crisis. Sin contar con los 280,3 millones en proyectos licitados contabilizados durante los cinco primeros meses del 2009 y los 169,6 del mismo periodo del 2010, que fueron dos años con muchas iniciativas en fase de concurso por los fondos anticrisis, en ejercicios anteriores lo normal era que se superaran entre enero y mayo los 150 millones, se rozasen los 200 e incluso se sobrepasase esa cantidad y con creces.

Por administraciones, la más inversora sigue siendo la local, con 38,9 millones en proyectos sacados a concurso hasta mayo, un 13% más que un año antes. En segundo lugar está el Gobierno central, que ha mejorado considerablemente en relación al 2018. Así, de 5,7 millones ha pasado a 31,8, un 454% más, abandonando la cola en la que llevaba sumido desde hace tiempo. En cambio, la Junta no solo ocupa el último lugar sino que registra una caída del 77% al pasar de 56,8 millones a 12,6 millones.

EN ANDALUCÍA / Los datos mejoran poco la posición que ocupa Córdoba en Andalucía, ya que, aunque no está en la cola de la región, continúa en los últimos puestos, en concreto en el quinto. Almería vuelve a ser la provincia con más obra pública, con un volumen inversor de 329,1 millones; seguida de Sevilla, con 168,9; Cádiz, con 113,3; Málaga, con 103,8; y Córdoba, con 83,3. Detrás de Córdoba van Granada, con 47,6 millones; Huelva, con 39,2; y Jaén, con 37,7.

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba, Construcor, considera la cifra de licitación de obra pública «favorable» pero detecta aún «riesgos e incertidumbres». En el análisis que realiza Construcor hasta el 31 de mayo percibe un descenso menor que Seopán, del 1,7%, dato que, según explica su secretario general, Francisco Carmona, «siendo negativo puede calificarse como favorable en tanto en cuanto no representa una desaceleración de la inversión». No obstante, avisa de que hay que tener en cuenta el comportamiento en los próximos meses, ya que «el ánalisis de los datos desagregados en función de la administración pública contratante muestra una serie de riesgos e incertidumbres». Las cifras que maneja Construcor no coinciden con las de Seopán -que habitualmente son más altas- porque la patronal de las grandes constructoras suele incluir inversiones que se imputan a varias provincias, que después depura la asociación.

A Francisco Carmona le llama la atención «el importante descenso de la inversión pública promovida por la Junta», de más del 60%, o «el hecho de que la mayor parte de la inversión protagonizada por ayuntamientos y Diputación se haya concentrado en los meses de enero y febrero». En el caso de la Junta no encuentra explicación «más allá de un déficit en la planificación y programación de las inversiones». En cuanto a los ayuntamientos, piensa que «se cumplen las previsiones ya apuntadas acerca de un parón en la contratación debido al proceso electoral y la constitución de los nuevos gobiernos municipales».

En relación a las licitaciones promovidas por el Gobierno central, Carmona destaca el aumento que registran como consecuencia del concurso para la obra del baipás de Almodóvar, que «poco o ningún beneficio va a reportar a nuestra provincia». A juicio de Carmona, y «teniendo en cuenta las infraestructuras básicas y estratégicas pendientes de ejecutar», algunas «planificadas hace ya treinta años», carece «de justificación que se priorice esta», y más «cuando ni siquiera se ajusta a unos mínimos criterios de sostenibilidad ambiental y económica y que puede contribuir a acentuar todavía más la insularidad de la ciudad de Córdoba y de la provincia».