Moreno dará prioridad en Córdoba a los proyectos que generen empleo y riqueza

El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció ayer en Córdoba que la Junta de Andalucía dará prioridad a los proyectos que generen empleo y riqueza, aunque atenderá «con mimo» todas las iniciativas que escuchó ayer de boca de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. El presidente de la Junta hizo estas declaraciones tras un encuentro de algo más de una hora que mantuvo por la tarde con la regidora socialista en el Ayuntamiento de la capital, y en el que Ambrosio le solicitó ayuda para una veintena de proyectos. Aunque estaba previsto, Moreno -que asistió por la mañana a la entrega de premios de las Bellas Artes-- no se entrevistó finalmente con el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, por el fallecimiento de su madre.

Moreno y Ambrosio mostraron su satisfacción por el encuentro y se emplazaron a abordar de nuevo los temas tratados desde un punto de vista más técnico y ya desde las consejerías correspondientes. Para ello, la alcaldesa entregó por escrito un documento en el que se recogen las inversiones de la hoja de ruta de Córdoba, que resumen «con la actividad económica y con el desarrollo» de la ciudad.

De entre la veintena de proyectos, Ambrosio reclamó a Moreno el apoyo de la Junta de Andalucía en la construcción de un macro parque logístico y halal en terrenos de El Higuerón, de grandes parcelas, que unirá en ese mismo espacio un gran parque logístico y el parque empresarial que reclama la industria halal en Córdoba. Para ello, la alcaldesa solicitó a la Junta la declaración de interés autonómico del proyecto, una figura que permitiría la declaración pública de los terrenos y la ocupación inmediata de los mismos. Además de esta iniciativa, la alcaldesa, que dividió su exposición en 6 ejes temáticos, reclamó a Juanma Moreno la construcción de un nuevo edificio Materno-Infantil, la continuidad de los proyectos de climatización de colegios, un centro de día de mayores de Lepanto, la finalización de la Ronda del Marrubial, así como un plan de empleo específico para los barrios desfavorecidos. Asimismo, exigió un plan de desarrollo industrial, la conexión de las carreteras del Aeropuerto y de Palma del Río, la conclusión del tren de cercanías o la ampliación de la participación de la Junta en Rabanales 21. La alcaldesa justificó estas peticiones por «la brecha» que sigue separando Córdoba de otras ciudades andaluzas, y por la gran necesidad de priorizar los proyectos que supongan el desarrollo económico de la capital cordobesa.

Juanma Moreno e Isabel Ambrosio, ayer, en el Ayuntamiento. FOTO: SÁNCHEZ MORENO

El presidente andaluz, por su parte, indicó que esta toma de contacto ha sido fructífera y garantizó que estará atento a las reivindicaciones de Córdoba, que son «posibles y sensatas», dijo. Apostó por el impulso tanto del corredor logístico central --que afecta a la provincia-- como del corredor mediterráneo, y emplazó al resto de partidos a no dejar de lado el objetivo de «mejorar la vida de los andaluces» por el calendario electoral que se abrirá en breve. «El Gobierno andaluz no va a cerrar por campaña electoral», garantizó. De la amplia nómina de peticiones que la alcaldesa hizo llegar ayer al presidente, Moreno no quiso destacar ninguno: «Me llevo todo en rojo», aseguró. Una vez que se analicen los temas en sus respectivas consejerías, habrá que priorizarlos en los presupuestos andaluces de 2019, primero dentro del debate técnico del Gobierno y más tarde en su tramitación parlamentaria. Moreno insistió en que las iniciativas que contarán con más apoyo serán las que generen empleo y las sanitarias, porque necesitan mayor inversión.