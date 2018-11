Médicos y pediatras acuerdan un encierro y una nueva huelga

El Sindicato Médico de Córdoba (SMA) e integrantes de la plataforma de médicos, pediatras y residentes de atención primaria ¡Basta ya! celebraron ayer una asamblea en la que los asistentes acordaron continuar con medidas de presión al Servicio Andaluz de Salud para mejorar sus condiciones laborales, en línea a las acordadas por esta misma plataforma en otras provincias. Entre estas medidas están una nueva huelga en enero (tras la del martes), pero de mayor duración, un encierro y más concentraciones en las puertas de los centros de salud para hacer partícipes a la ciudadanía de las demandas que sigue sin resolver el SAS. Entre esas exigencias de médicos y pediatras son contar con al menos 10 minutos por paciente y ampliar las plantillas para reducir los cupos de pacientes asignados a cada médico. ¡Basta ya! cuenta en Córdoba con cerca de 300 miembros y ayer eligió una coordinadora que va a representar a todos los ámbitos (incluyendo residentes y atención urgente no hospitalaria). Estos médicos exigen al SAS que «sus agendas no contemplen citas de solo 5 minutos por paciente, más si cabe en las fechas próximas, en la que los doctores se cogen las vacaciones que les quedan y se incrementa la actividad asistencial, debido al aumento de los casos de gripe y otras patologías invernales».

«Los médicos y pediatras de atención primaria no podemos atender a 40, 50 o 60 pacientes al día y además asumir los pacientes de compañeros que la administración no sustituye por bajas, vacaciones u otros motivos. Es muy triste que médicos y pediatras de atención primaria llevemos dos décadas pidiendo 10 minutos por paciente y no se nos dé respuesta. Por eso, los propios usuarios están apoyando nuestras movilizaciones» señalaron representantes de la plataforma.

Esta plataforma y el SMA acordaron que recogerán firmas para presentarlas ante el Defensor del Pueblo Andaluz y el Parlamento para que el Gobierno autonómico que se decida tras las elecciones del domingo apruebe estas mejoras de contar al menos con 10 minutos por paciente y una plantilla adecuada que permita cubrir las sustituciones de médicos. Por su parte, Pilar Bartolomé, portavoz del SMA, criticó que «el día 28, la jornada posterior a la huelga que ya no había servicios mínimos impuestos, hubo menos médicos trabajando en los centros de salud que el día 27». La representante del SMA volvió a demandar a la Junta entre 80 y 100 médicos de atención primaria y 20 pediatras para mejorar la asistencia en Córdoba.