Manifestación contra la caza por el centro de Córdoba

Yo no he podido estar en la manifestación, ni se (como dice la anterior opinion) si se daban o no gritos histericos; lo que si tengo claro es mi apoyo a todos aquellos que defienden el fin del maltrato animal injustificado. Hay "galgueros" que cuidan de sus perros pero son los menos, por desgracia. ¿Como pueden matar, sin inmutarse lo mas minimo, a los que se supone les han dado dias de gloria y satisfación? No es defendible de ninguna de las maneras esa crueldad. Maxime cuando hay muchisimas personas que pagan incluso por adoptarlos. ¡No al injustificado maltrato animal!