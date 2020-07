La Junta iniciará las obras de la Ronda Norte de Córdoba en este mandato

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha marcado como objetivo que las obras de la Ronda Norte de Córdoba se inicien en 2022, antes de que finalice esta legislatura. La consejera se ha mostrado dispuesta a retomar una infraestructura “prometida hace más de 24 años y que, a día de hoy, está todavía sin completar”, después de que los anteriores gobiernos se decantaran por abandonar el proyecto.

Marifrán Carazo ha destacado de que se “ha rescatado el proyecto de la Ronda Norte del olvido”, después de que se alcanzara un compromiso con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, de licitar la redacción del proyecto de la primera fase. Esta redacción finalizará en el plazo máximo de doce meses, “por lo que nuestro objetivo es que se inicien las obras en 2022”.

Dos fases

La solución finalmente propuesta sería ejecutada en dos fases. El proyecto de esta primera fase de la Ronda Norte contará con una inversión estimada de 17,5 millones de euros y necesitará unos 20 meses de ejecución, según las estimaciones, si bien será el proyecto el que concrete todos los detalles con mayor rigor y precisión. Mientras, la segunda fase contaría con un presupuesto de casi 80 millones. La suma de estas dos cuantías dista mucho de los 220 millones de euros que presupuestaron los anteriores gobiernos para la construcción de los 3,9 kilómetros de este tramo de la Ronda Norte.

Marifrán Carazo ha indicado que el nuevo calendario de trabajo marcado por la Administración autonómica para la Ronda Norte nace fruto de la “estrecha colaboración” con el Ayuntamiento de Córdoba, con el que ha mantenido reuniones “para encontrar el mejor proyecto”. Con los responsables municipales se acordó una serie de indicaciones, como no dividir en dos el parque de los Llanos de la Arruzafilla, no soterrar el canal del Guadalmellato y no afectar a las instalaciones deportivas de la Asomadilla. “Con estos criterios se licitó un estudio de viabilidad y se retomó el proyecto”, ha aclarado.

En la primera fase se incluye un trazado que discurrirá en superficie por la avenida de Arruzafilla, la remodelación de la glorieta Santa Beatriz, la mejora de la intersección de la avenida Brillante con la calle Poeta Emilio Prados, la mejora del cruce de la avenida Brillante con la calle Escultor Fernández Márquez y el enlace de Trasierra. Mientras, la segunda fase será de nuevo trazado e irá en túnel en gran parte del recorrido hasta cerrar el anillo con la obra en ejecución del Ayuntamiento de Córdoba.

Adolfo Molina

Al respecto, el presidente del PP de Córdoba y parlamentario andaluz Adolfo Molina ha valorado hoy el impulso que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía está dando a la ejecución de la “histórica necesidad” de los cordobeses de contar con la Ronda Norte en la capital, una infraestructura vital para el desarrollo económico de la ciudad y de la provincia por ser nexo de unión con el Área Logística y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba.

Molina, en el pleno del Parlamento andaluz, ha preguntado hoy a la consejera del ramo, Marifran Carazo por la previsión de plazos para la ejecución de esta vía “que es un proyecto de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta desde hace casi 20 años”, y cuyo proyecto fue presentado hace 10 años por la entonces consejera Rosa Aguilar. “De aquella promesa no tenemos nada, tan solo unos datos que presentaban un proyecto ingente con un coste de 220 millones de euros para tan solo 3´9 kilómetros de carretera del que nunca más se supo”, ha comentado Molina en su intervención. “Con el proyecto del PSOE cada kilómetro hubiera costado a las arcas públicas 56 millones de euros, una auténtica barbaridad que refleja la forma de gastar el dinero público del PSOE andaluz”.

En los años 2012 y 2014, ha recordado Molina, "volví a preguntar a la entonces consejera de Fomento Elena Cortés, de IU, y tampoco obtuvimos ni respuesta ni la ejecución de la carretera". “Ahora será el gobierno andaluz de Juanma Moreno, con la colaboración del gobierno local de José María Bellido en Córdoba, quien haga realidad este proyecto pasando de promesas a realidades, y para eso hay que actualizar y hacer viable la obra”, ha asegurado.

Molina ha sido muy crítico con el PSOE andaluz que ahora reclama proyectos e inversiones que llevan prometidos por cargos socialista desde hace décadas y que nunca se han cumplido. “Han estado gobernando casi 40 años en Andalucía y la mayor parte del tiempo lo han dedicado a presentar proyectos que luego quedaban guardados en un cajón, como es el caso de la Ronda Norte de Córdoba”, ha dicho el parlamentario.

Así mismo, Adolfo Molina ha aplaudido el compromiso de la consejera de Fomento de llevar a licitación la redacción del proyecto de la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba en este año 2020. Según esta Consejería, en un plazo de 12 meses estaría acabado el proyecto y con ello las obras podrían comenzar en 2022. “Esto si es un proyecto riguroso, serio y ajustado a la realidad en el gasto y en los plazos; lo que nos prometió tanto PSOE como IU en el pasado no pasaba de ser un camelo muy caro que a la vista está nunca se hizo realidad”, comenta Molina.

Variante Oeste

Ante esto, el presidente del PP cordobés ha recordado al Partido Socialista la necesidad de reclamar al Gobierno de España la terminación de la Variante Oeste de Córdoba, una obra que es fundamental para el desarrollo logístico y económico de la ciudad y la provincia, más aún en este momento en el que desde la Agencia Pública de Puertos se está logrando atraer nuevas empresas al Área Logística de Córdoba.

“El gobierno andaluz está poniendo todo lo que está en su mano para impulsar de desarrollo económico de Córdoba, con inversiones reales en proyectos que llevan años y años esperando como la Ronda Norte y apostando por el potencial logístico de esta ciudad; es el momento de que el Gobierno de España muestre su compromiso con Córdoba y se siente con la Junta de Andalucía para firmar el convenio que finalice esta obra”, ha afirmado.

En 2011 se inauguró ese tramo que une las autovías A-4 Madrid-Sevilla y la A-45 Córdoba-Málaga con la N-437 carretera del Aeropuerto. Esta variante es fundamental para alcanzar el objetivo de unir esa vía hasta la A-431 (carretera a Palma del Río) donde se encuentra el Área Logística de Córdoba y en un futuro muy cercano el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba. “Estoy convencido que por parte del gobierno andaluz existe disposición y voluntad política para firmar ese convenio, sólo falta la voluntad y el compromiso del Gobierno de España y del Partido Socialista”, ha concluido Adolfo Molina.