La Junta hará una propuesta para vender en el área logística

La Junta presentará por escrito una propuesta a la Gerencia de Urbanismo para lograr vender una parcela de 20.000 metros a una empresa que está interesada en instalarse en el parque logístico de la carretera de Palma. Técnicos de la Red Logística de Andalucía y de Urbanismo se reunieron ayer con el fin de intentar llegar a un punto de encuentro, ya que hay distintas posturas. La Junta ya está elaborando la propuesta e intentará convencer a la empresa para que espere, ya que a primeros de marzo le dio un ultimátum de un mes. Urbanismo, por su parte, se compromete a agilizar la tramitación en cuanto reciba el proyecto.

Fuentes de Urbanismo explican que en la reunión «la Red Logística de Andalucía ha propuesto la posibilidad de modificar el PGOU y el plan especial basándose en la ley» 5/2001 que regula las áreas de transporte de mercancías. Estas fuentes indican que la ley es anterior al PGOU y al plan especial, que no está adaptado a la misma, de ahí la necesidad de la modificación, en la que Urbanismo no ve problema. Aunque la tesis defendida por el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino, es que con la aplicación directa de esa ley se podría vender, Urbanismo asegura que «no es posible sin la modificación», que, además, necesita trámite ambiental previo, lo que lleva su tiempo. Estas fuentes señalan que «se va a estudiar si modificar el PGOU o el plan especial» y asegura que si la propuesta de la Junta encaja, «tiramos para adelante».

Merino anunció a principios de mes que una empresa quiere comprar 20.000 metros y no puede porque el suelo solo se puede alquilar o ceder. Merino explicó que en toda Andalucía se está aplicando la Ley 5/2001, que dio lugar al plan funcional de los parques logísticos, que sí permite esa operación y que está por encima del PGOU. Para hacer la nave, hay que suprimir un vial y unir dos parcelas, para lo que Urbanismo no ve tanto problema. Fuentes de este organismo reiteraron ayer que esta última operación no tiene inconveniente.