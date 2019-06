Bellido se compromete a abrir las piscinas de la Fuensanta y la calle Marbella en veinte días

El alcalde, José María Bellido, se ha comprometido en abrir en veinte días las piscinas de la Fuensanta y de la calle Marbella, que están cerradas todavía porque no se ha adjudicado la gestión. Se trata de una de las primera medidas del nueva mandato. Bellido, tras la reunión mantenida con vecinos de la Fuensanta, que le han entregado las más de 2.000 firmas recogidas en solo seis días, ha garantizado que "el objetivo irrenunciable que tenemos como gobierno es que los niños de esos barrios se puedan bañar este verano en sus piscinas como todos los años".

Bellido ha asegurado que lo que se han encontrado al llegar a la Alcaldía en relación a este tema es "un auténtico caos, no hay un expediente bien conformado, y no es cierto que estuviera pendiente de un informe de Intervención desde hace meses". El alcalde ha añadido que "lo que nos hemos encontrado es que la solución que se pretendía dar a la situación que había no se puede continuar porque estaríamos cometiendo irregularidades".

Bellido ha indicado que tanto el nuevo presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, como el concejal que estará al frente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno, han estado "trabajando tanto de la mano del Instituto de Deportes como con los asesores jurídicos y técnicos y con Intervención para desbloquear la situación, y el compromiso que hemos adquirido, aunque es difícil, es que un plazo máximo de veinte días las piscinas puedan estar a disposición de los usuarios como todos los veranos".

Además, el delegado de Deportes va a informar a los vecinos "para que tengan la tranquilidad los ritmos en los que se está trabajando y sepan en qué situación está el expediente". La fórmula técnica que se eligirá no ha sido desvelada, aunque Bellido ha explicado que "tenemos que rehacerlo todo, va a haber que dar marcha atrás en el contrato que había y sacar uno nuevo, que habrá que hacer de forma rápida, así como otras actuaciones que tendrán que asumir desde Imdeco".

Asimismo, Manuel Torrejimeno ha reiterado el compromiso de que "en quince o veinte días las piscinas estén abiertas y los niños se puede a bañar".

Por su parte, el portavoz de los vecinos de la Fuensanta, Javier Pérez, ha transmitido la "buena impresión" que le ha causado la reunión, tanto por el anuncio de apertura en quince o veinte días como por las explicaciones que les van a dar del proceso. En la reunión ha habido representantes también de los vecinos de la piscina de la calle Marbella.

En cuanto a la actividad del alcalde en su segundo día laborable al frente del Ayuntamiento, Bellido, que ya ha firmado el decreto con el que entra en vigor el organigrama dado a conocer ayer, ha asegurado que intenta cumplir lo que ha rubricado con Ciudadanos con el compromiso de tener "mano tendida con todos los grupos". En este sentido, el alcalde se ha reunido ya con Vox y con Podemos para "tener un contacto inicial, protocolario y anunciarles esa disposición para hablar de estrategia de ciudad, de qué vamos a hacer con la Córdoba del futuro y tenderles la mano". En los próximos días el alcalde se reunirá con el resto de grupos y "después habrá contactos más concretos, más bajando al detalle". Bellido asegura que "no ha encontrado en ningún grupo dificultades para seguir hablando".