IU culpa a PP y Cs de que en el 2020 haya 23 millones de euros menos de inversión

El portavoz y la viceportavoz del grupo municipal de IU, Pedro García y Alba Doblas, han criticado al gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Cóirdoba y su "falta de gestión, que han generado que en 2020 haya 23 millones de euros menos de inversión en los barrios de la ciudad".

Según informa el grupo de IU en una nota de prensa, Doblas ha señalado que hace unos días, el alcalde y su socia de gobierno, Isabel Albás, "hicieron una puesta en escena para trasladar una serie de datos del posible presupuesto, que no se sustentan en nada y que son palabras vacías de contenido, sobre todo si tenemos en cuenta que no están del todo cerrados los ingresos y que todavía hay empresas, organismos autónomos e institutos que no tienen aprobadas sus cuentas para 2020”.

“Hablamos que a 10 de enero ni el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), ni el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), ni el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), ni la Gerencia Municipal de Urbanismo, ni Vimcorsa tienen sus presupuestos aprobados, por lo que es casi inviable que el Ayuntamiento lo tenga para febrero, tal y como han prometido”, ha señalado Doblas.

“Es curioso que el responsable de Hacienda, de Vimcorsa y de Urbanismo, el señor Fuentes, no tenga ninguno de los presupuestos que le corresponden, por lo que su credibilidad cuando asegura de que el presupuesto del Ayuntamiento estará para febrero está más que perdida”.

“En Córdoba hay una parálisis absoluta, hay un desgobierno y también una falta de liderazgo, algo que está provocando que no tengamos presupuesto para 2020 y que ya hayan dilapidado 32 millones de euros que han ido a parar a la banca en vez de ser invertidos en los barrios de la ciudad”. “Hablan de subir 9 millones de euros en inversión y se olvidan de que han perdido 32, por lo que son 23 millones de euros menos”.

Tampoco estarán para febrero

“Han vuelto a mentir de forma flagrante a la ciudadanía”. Así lo ha puesto de manifiesto la viceportavoz del grupo municipal de IU, Alba Doblas, puesto que “si tenemos en cuenta que tanto Intervención como el Consejo Social tienen un plazo para hacer sus dictámenes es imposible que estén para febrero, tal y como ha vendido el cogobierno municipal”. “O se saltan el reglamento y los cauces de participación o no tienen tiempo”.

"También han mentido en cuanto a los ingresos de ese posible presupuesto, o al menos las cifras no concuerdan", critican desde IU, puesto que el alcalde y su socia de gobierno "hablaban de una disminución en los ingresos de 1,6 millones, fruto de la bajada de impuestos, cuando prometieron una bajada de impuestos de 8 millones. Las cuantas vuelven a no salir”.