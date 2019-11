IU critica el retraso de las obras de 'Mi barrio es Córdoba'

La concejala de Izquierda Unida Amparo Pernichi ha denunciado hoy el retraso de la ejecución del plan Mi barrio es Córdoba, que ella puso en marcha en el anterior mandato cuando era responsable de Infraestructuras. Para la edil, dicho retraso se debe a "la desidia" del gobierno de PP y Cs a pesar de triplicar los cargos de confianza en la estructura municipal, ha dicho. La principal consecuencia de esa situación, según Amparo Pernichi, es "la pérdida" de 30 millones de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que no irán para "arreglar problemas de los barrios" sino para enjugar deuda municipal.

Respecto a la marcha de Mi barrio es Córdoba, la concejala de IU ha acusado al actual responsable de Infraestructuras, David Dorado, de no mover "ni un papel" y de tener paralizada la contratación de las obras. Así, del programa del 2018, según los datos de Pernichi, siguen sin contratarse cinco obras con un montante de 1,2 millones de euros, pese a los seis meses transcurridos: la de la calle Colombia, la remodelación de las piscinas del Guadalquivir o el llano del Virgen del Mar. Respecto al programa del 2019 solo se están ejecutando las que IU dejó iniciadas, como las de la calle Pedro López y Guiterrez de los Ríos. El resto, como la segunda fase de Manuel Sagrado --se está terminado la primera-- o el plan de Ciudad Jardín, con una inversión de 300.000 que fue aprobada por el pleno, están aún sin redactar, según Pernichi. En parecida situación están la remodelación de Diario de Córdoba y la calle San Fernando, a pesar de estar consensuada con el distrito centro. Por último, la edil de IU critica que no se tenga conocimiento del programa de mantenimiento de firme de los años 2017 y 2018, que no se está ejecutando.

Por último, Amparo Pernichi lamenta que no se hayan iniciado los contactos con las asociaciones de vecinos para la elección de las próximas obras en los barrios, y ha expresado su temor a que la Delegación de Infraestructuras quiera acabar con la participación que era sello de este programa. "Sospechamos que no se va a seguir el proceso participativo en la priorizacion y diseño de las obras". "El gobierno debe pensar que con iluminar media calle se justifica la inacción en los verdaderos proyectos de ciudad", ha concluido.