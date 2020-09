IU critica al Imtur por presentar mañana su plan de acción para el 2020

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro García, habla de "desastre absoluto" en la gestión del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y pide al alcalde, José María Bellido, que ponga freno a la misma y a la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, que está al frente del organismo. García ha denunciado que la convocatoria del consejo rector del Imtur de mañana incluya el plan de acción del 2020 cuando quedan apenas tres meses para finalizar el año. Para el concejal de IU, Albás "se lleva la medalla de oro" en la falta de gestión del equipo de gobierno y denuncia que el consejo rector que llevaba meses sin convocarse incluya un documento con tan poco recorrido en el tiempo, ya que el año está próximo a culminar. "Podía haber aprovechado para llevar el plan de acción del 2021", ha dicho.

Por otro lado, Pedro García denuncia que no se haya culminado aún el contrato para el espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, que lleva once meses sin ofrecerse, y critica que cuando se le pregunte a uno u otro miembro del gobierno local dónde se encuentra el pliego la respuesta sea distinta: unos dicen que en Contratación, otros que Intervención, ha sostenido. Asimismo, lamenta que en la actualidad todos los museos privados de la ciudad se encuentren cerrados (el Museo del Agua, la Casa de Sefarad o el Museo de las Cabezas) y que algunos de los empresarios de estos espacios "no hayan recibido ni una sola llamada del Ayuntamiento para preguntar cómo están". Por último, el anterior presidente del Imtur ha mostrado su sorpresa porque haya empresarios hoteleros en Córdoba que no conozcan aún a la concejala de Turismo.