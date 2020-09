El espectáculo de luz y sonido del Alcázar lleva diez meses sin ofrecerse

El grupo municipal socialista ha lamentado hoy que el gobierno local, formado por PP y Cs, continúe sin aprobar y licitar el pliego para la contratación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, que lleva diez meses sin ofrecerse. En concreto, el 17 de octubre fue el último día que se pudo disfrutar de dicho espectáculo. El PSOE acusa al gobierno local de mantener paralizada la visita nocturna desde el pasado octubre y la atribuye a "una parálisis derivada de la falta de eficacia y de gestión de un gobierno local que es especialmente grave ante las dificultades añadidas que está atravesando el sector turístico", según ha denunciado el edil socialista José Rojas. Por ello, el PSOE ha remitido un escrito al alcalde, José María Bellido, para que explique en qué punto se encuentra la tramitación del expediente y qué fecha prevé para su reanudación.

Esta visita, que es un espectáculo de agua, luz y sonido empezó su andadura en 2010 con el objeto de convertirse en un atractivo para aumentar las pernoctaciones en la capital, uno de los retos estructurales del desarrollo del turismo en Córdoba. El presupuesto en su día ascendió a 1,5 millones de euros y se financió con cargo a los fondos del programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja). Los actuales responsables de Turismo del Ayuntamiento, el grupo de Ciudadanos, se han comprometido a trabajar en un contrato a cinco años, pero a día de hoy "la realidad es que el espectáculo sigue parado y Córdoba pierde fuerza respecto a otras competidores en cuanto a atractivo para pernoctar", ha abundado Rojas.

El concejal del PSOE ha transmitido su preocupación por un proyecto por el que, además de las numerosas promesas incumplidas del gobierno local "no conocemos su planes de futuro ni sus expectativas reales". Para el sector turístico de la ciudad y ante los momentos de crisis por la pandemia es "necesario activar y optimizar todos los recursos turísticos que disponemos y hacer un mayor esfuerzo para aquellos que se desarrollan además al aire libre", ha reclamado Rojas. Desde hace meses, los representantes del PSOE en los diferentes órganos que gestionan el turismo de la ciudad han elevado preguntas sobre la evolución del expediente para volver a poner en marcha este espectáculo, si bien de momento no existe ninguna novedad. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ya advirtió en febrero que era probable que el espectáculo no se pudiera ofrecer este año.