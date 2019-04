El Imdeec insiste en reactivar los barrios con economía social

Reactivar los barrios más desfavorecidos a partir de la economía social, o lo que es lo mismo, las cooperativas, una fórmula empresarial compuesta por socios que deciden de forma democrática el modelo de gestión. Esa es la idea que ha desarrollado el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba en un proyecto denominado Cooperativizando barrios, que arrancó hace unos años de la mano de Faecta y que, según la información facilitada por el Ayuntamiento, contará en el 2019 con un prespuesto de 140.000 euros, de los que se reservarán 60.000 para la concesión de ayudas a las cooperativas que se creen y se pongan en marcha bajo este paraguas.

El proyecto no es nuevo. Ya en el 2017, se dieron a conocer sus primeros frutos, la creación de cuatro cooperativas en el Distrito Sur como Sedicom, centrada en servicios de Informática y Comunicación, o Agroestinga, que pretendía desarrollar el cultivo de moringa y estevia. Según el gerente del Imdeec, Víctor Montoro, «a finales del 2018 se realizó un estudio para identificar modelos de negocio susceptibles de implantarse en este distrito, en el ámbito del emprendimiento social», fórmulas que ahora se pondrán a disposición de los participantes en el proyecto para orientarles a la hora de definir su negocio. Sobre cuáles serán los modelos de negocio, no da detalles. De momento, el Ayuntamiento no ha concretado qué horizonte temporal se ha marcado para el desarrollo de este plan ni si en esta fase el proyecto se pondrá en marcha en los tres barrios más desfavorecidos de Córdoba o se desarrollará de nuevo solo en la zona Sur, donde se elaboró el estudio.