El Imdeco autoriza la instalación de un centro de FP en el Open Arena cuando ya está construido

El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha aprobado la implantación del centro deportivo Medac en el Open Arena cuando el edificio ya estaba construido. Eso es lo que se desprende del escrito dirigido por el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, a los miembros del consejo rector, que la semana pasada tuvieron que pronunciarse sobre este asunto, que salió adelante con su voto de calidad al haber empate entre dos votos a favor, los de PP y Cs, y dos en contra, los del PSOE y el Consejo del Movimiento Ciudadano. El resto de los miembros del consejo (Junta, Federaciones Deportivas y Colegio de Profesores y Licenciados en Educación Física de Andalucía) se abstuvieron. Ni Diputación ni IU asistieron.

En el escrito que dirige Torrejimeno a los consejeros, este les recuerda que el consejo rector del Imdeco autorizó a Córdoba Deportes 2016, que es la adjudicataria del Open Arena, la implantación, como uso complementario al equipamiento deportivo, del Instituto de Formación Profesional Medac. El concejal relata que en el consejo se informó de que no se había hecho ninguna obra, como así constaba en el expediente, pero que después han tenido conocimiento de que los trabajos, que tienen licencia de Urbanismo desde primeros de año, “están en avanzado estado de ejecución” aunque el centro de FP no ha iniciado la actividad. Urbanismo había autorizado también el uso educativo como coadyuvante al equipamiento deportivo.

Como la autorización por parte del Imdeco de la implantación de ese uso complementario debía haber sido previa a las obras, el presidente del Imdeco explica que va a solicitar un informe a la Asesoría Jurídica para ver “la mejor forma de proceder para garantizar la adecuación a derecho de las decisiones adoptadas por el consejo rector”. Sin embargo, y según ha podido saber este periódico, la Asesoría Jurídica no se va a pronunciar porque ya existe un informe jurídico favorable al acuerdo que aparece en el expediente.

El Centro de Formación Profesional en el Deporte y la Salud de Málaga es quien promueve la iniciativa, que llevaba a la espera de permiso de obra desde mayo del 2018. Según las fuentes consultadas, los promotores del centro iniciaron las obras en el momento en el que obtuvieron la licencia, por lo que su ejecución transcurrió en pleno confinamiento sin que nadie se percatara de ello.

Fuentes del Imdeco aseguran que el proyecto de centro de formación profesional cumple los requisitos para ser considerado como uso complementario al deportivo en una zona en la que ya se han autorizado en anteriores mandatos negocios como McDonald's o Aldi, entre otros, y que, de hecho, cuenta con permiso de Urbanismo. No obstante, estas fuentes reconocen que el Imdeco desconocía que la obra estaba hecha, como demuestra lo ocurrido en el consejo y el posterior escrito de Torrejimeno. A pesar de ello, estas fuentes insisten en que el expediente para dar luz verde al centro de FP como uso complementario cumple con todos los criterios y que, aunque la obra está hecha, la actividad no se encuentra iniciada, por lo que "el acuerdo es válido". No obstante, estas fuentes reconocen que los promotores de la iniciativa debían haber comunicado el inicio de las obras.

Fuentes de Urbanismo, por su parte, insisten en que un centro de FP "es la actividad más lógica dentro del Open Arena, es lo que más encaja", de ahí que se autorizara ese uso complementario al deportivo. Asimismo, señalan que Urbanismo no se podía oponer a la concesión de la licencia de obras, solicitada hace más de dos años, al ser un acto reglado. No obstante, estas fuentes reconocen que ha habido "descoordinación" entre Urbanismo y el Imdeco y que en cada organismo el expediente ha ido a un ritmo distinto. Estas fuentes aseguran que el informe jurídico existente indica que "todo es legal", por lo que "no se va a revisar el expediente".

Lo ocurrido en el consejo del Imdeco ha suscitado críticas de grupos de la oposición. El edificio, de 400 metros y color azul, tiene un aforo para 284 personas y está ubicado junto a las pistas deportivas del Open Arena.