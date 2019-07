Un hogar en Córdoba para pacientes cuya casa está lejos

La fundación Fepamic, que cuenta con un piso de acogida, cerca del hospital Reina Sofía, para acoger a familiares y pacientes de este complejo hospitalario y también del hospital La Arruzafa que tienen que permanecer durante un tiempo ingresados o residiendo en Córdoba mientras se recuperan, quiere ir más allá y lograr que en la capital cordobesa, lo más cerca posible del Reina Sofía, exista un espacio mucho mayor que un piso para acoger al creciente número de personas que necesitan de un hogar temporal por motivos de salud.

Para poder contar con este centro, la fundación Fepamic ha puesto en marcha el proyecto Havita (hogares temporales, pero hogares).

El director de la fundación Fepamic, Alfonso Ariza, expone que la sanidad cordobesa es referente en numerosas especialidades. Así, el Reina Sofía sobresale a nivel regional y nacional en cirugía, trasplantes o abordaje de cánceres. Según Ariza, esta destacada actividad del Reina Sofía provoca que cada vez más enfermos de otras provincias elijan ser intervenidos en Córdoba, pero en muchos casos tienen que hacer frente al inconveniente de que sus familias no siempre encuentran un piso de acogida o un alquiler asequible para pasar tanto tiempo fuera de casa, ya que muchas veces la recuperación conlleva semanas o meses.

En Córdoba la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) tiene tres pisos de acogida para familiares de pacientes con cáncer y un cuarto para afectados de leucemia. La asociación Corazón y vida cuenta con otro piso de acogida (destinado, sobre todo, a familias de pacientes con cardiopatías congénitas), y las asociaciones A Pleno Pulmón y Aethec disponen de sendos pisos, destinados de forma preferente a trasplantados de pulmón y de hígado, aunque a veces acogen a trasplantados de otros órganos. Dada la creciente actividad trasplantadora del Reina Sofía, en muchas ocasiones, en los dos pisos de acogida de trasplantados existe lista de espera y los pisos de los otros colectivos antes citados también están muy solicitados.

Alfonso Ariza resalta que, a pesar de los recursos actuales, se necesita este centro con más capacidad y lo más factible para que vea la luz es que alguna administración pudiera ceder a la fundación Fepamic un edificio cerca del Reina Sofía, para así no tener que construir un inmueble nuevo (cuyo coste sería muy elevado) y afrontar así solo la reforma.

Esta fundación está intentando que una institución pueda cederle un edificio que reúne las condiciones de que es un espacio amplio y cercano al Reina Sofía. Para conseguir fondos con los que hacer realidad el proyecto Havita, la fundación Fepamic está captando patrocinadores a través del programa REAC (Red de Empresas Altamente Comprometidas). «Con lo que vayan aportando las empresas se podrían ir habilitando habitaciones en este centro, apadrinada cada una por una o varias firmas», precisa Ariza. Por otro lado, esta fundación ha lanzado el reto de obtener 3.000 euros iniciales que se sumen al proyecto, en migranodearena.org, en el apartado Hogarestemporales, pero hogares, a donde se puede acceder a través de la web de la fundación Fepamic. En ese mismo enlace se puede ver un vídeo sobre esta propuesta, dirigido por Eduardo Párraga.

BENEFICIARIOS / Alfonso Ariza insiste en la necesidad de poder contar con este centro amplio de acogida para que pacientes (y sus familiares) que deben permanecer también en Córdoba a lo mejor horas o un día para recibir un tratamiento no necesiten pasar en el hospital todo el tiempo si no es necesario. «Agota no poder dormir, debido a tener que acompañar mucho tiempo en el hospital a un enfermo (sobre todo si es un niño), porque hay que descansar en un sillón. Pacientes y acompañantes lo pasan mal en las estancias hospitalarias largas y añoran su hogar, su cama. Por eso, necesitamos poner en marcha Havita, para apoyar a todas esas personas que requieren ayuda porque se ven obligadas prácticamente a residir en el hospital por un tiempo», añade.