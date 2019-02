¿Ha muerto el tanatorio?

Igual habría que hablar (o escribir) si el posible tanatorio municipal ha sido "asesinado" ??? Se puede comprender que una o varias empresas privadas se opongan (por intereses creados comerciales), pero más difícil lo tiene la oposición POLÍTICA al privilegiar a empresas privadas frnte al ente público, que en realidad representa al conjunto de la ciudadanía. Curioso, por no decir dudoso... Por que gente política NO debe olvidar que es con dinero público que se les paga, no solo para representarlos sino oara defender sus intereses generales. Aquí NO se trata que el Ayuntamiento NO cumpla con la Ley, y si ésta determina que no es posible, se cambia o se rectifica para que pueda ejercer un Servicio Público completo en sus propias instalaciones. Por qué la ciudadanía cordobesa que lleva más de un siglo (desde el cementerio de la Salud (sic)), no puede tener una instalación contemporánea, como es ahora un tanatorio que en aquellos tiempo de construcción el concepto no existía) ??? Y si por una o varias razones "raras" NO pudiese, pues se pone uno municipal en otra parte.