Gómez Balsera se postula como candidato de Cs por Córdoba al Congreso

El diputado nacional por Córdoba de Ciudadanos, Marcial Gómez Balsera, anunció ayer que ya ha expresado a la dirección de su grupo parlamentario su disposición para ser candidato por Córdoba y concurrir a las primarias si las hay o para ocupar el puesto que consideren si no las hay». Gómez Balsera hizo ayer balance de la legislatura acusando al bipartidismo de bloquear las reformas educativa, laboral y de justicia propuestas por su partido», por lo que ha sido «una legislatura perdida».

Para el también portavoz provincial de la formación naranja en Córdoba, «Ciudadanos es el único partido que puede liderar el cambio con tres premisas básicas: la unidad de España, igualdad entre los españoles y más Europa».

En relación a su trabajo en el Congreso de los Diputados, Gómez Balsera ha asegurado que ha tratado de «ayudar a Córdoba desde la lealtad institucional, pero también he sido firme cuando he tenido que hacerlo desde la oposición para que las obras e infraestructuras no se quedaran fuera de la agenda política», al tiempo que ha recordado su participación en dos enmiendas a los presupuestos de Rajoy para «solucionar el problema de la salida de la A-4 a su paso por Córdoba y el arreglo de la parte firme de esta vía».