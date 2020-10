La futura reforma del sistema de cotización podría afectar a 53.000 autónomos cordobeses

Casi 53.000 cordobeses podrían verse afectados en un futuro por la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) que planea el Gobierno y que afecta a las cotizaciones a la Seguridad Social. En Córdoba, con fecha de agosto de este año, y según fuentes de la Subdelegación, hay 52.828 autónomos, aunque no todos se verán afectados en la misma medida. Es más, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Rafael Amor, estima que solo se podría aplicar en un tercio, es decir, a aproximadamente 17.000.

¿Cómo cotizan ahora los autónomos? Los autónomos tienen una base mínima de 944,40 euros al mes y una máxima de 4.070,10. En función de la edad, las bases varían. Con la propuesta que baraja el Gobierno, y que aún está por negociar y aprobar, los autónomos pagarían por tramos y en función de sus ingresos, de forma que cotizarían más los que más ganan. Los cambios en las cuotas conllevarían una mejora en las prestaciones por cese de actividad y jubilación.

Mal momento

Por lo pronto, el plan no ha gustado a ATA, cuyo presidente lo califica de «globo sonda» y considera que no es el momento de aplicarla. Aunque se muestra partidario de que quien gane más, pague más y de aumentar la protección social a los autónomos, piensa que aplicar el nuevo sistema en plena crisis no es factible ni oportuno.

Amor subraya las dificultades técnicas que hay para concretar los ingresos reales y la actividad de los autónomos a tiempo real. «La administración no tiene mecanismos ahora mismo para saber en tiempo real» los rendimientos netos, señala. Al utilizar como referencia el año anterior, sucederá, según indica, que se va a pagar en base al 2019 en plena crisis y cuando muchos no han cobrado lo que les deben las administraciones.

A esto se suma que los autónomos son un colectivo «muy heterogéneo». Amor explica que hay, por ejemplo, autónomos que no tienen rendimientos, como es el caso de los familiares colaboradores, o que presentan pérdidas. A nivel nacional sus estimaciones son que la medida solo podría aplicarse a un millón de autónomos de los más de tres millones que hay y que se quedarían fuera más de dos millones, entre ellos, los nuevos, que no tienen rendimientos netos del ejercicio anterior; los societarios, respecto a los que se pregunta cómo tributarían; los familiares colaboradores; los autónomos que están en el sistema de módulos; y los que están en pluriactividad. El presidente de ATA indica que al tributar por los ingresos reales del año anterior, «la mitad del colectivo no va a poder soportar esa subida porque ahora está vendiendo un 80% menos que el ejercicio anterior».

Para Amor, los tramos pueden provocar un «efecto frontera» porque el autónomo va a declarar que no llega al tope fijado, por lo que muchos «se darán de baja» y «aumentará la economía sumergida». Es más «el propio Estado va a ingresar menos», asevera. Amor defiende aportaciones al sistema de la Seguridad Social voluntarias y buscar una fórmula para que entren más personas. «Los autónomos estamos ahogados, asfixiados, con un pie en el precipicio», lamenta. Según señala, la mitad de los autónomos de Córdoba están en los sectores del comercio y la hostelería y «si tienen que cotizar por sus beneficios del año pasado», vaticina que «muchos cerrarán». Por ello, considera que la propuesta es un «despropósito».

De momento, señala, «no hay un documento de inicio de trabajo». A su juicio, «los grandes acuerdos se hacen en época de estabilidad y no en esta», que es «el momento de sacar medidas para salir de la situación en la que estamos».

La secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Inés Mazuelas, es partidaria de una cotización progresiva en función de los rendimientos netos, que este sindicato lleva reivindicando desde el 2017, año en el que hizo su propia propuesta. UPTA ve «positiva la modificación del sistema pero que no se nos dé diseñado, sino que queremos estar en la participación para que sea adecuado y responda a la realidad». El sindicato es partidario de subir la cuota a los autónomos pero «no a todos, solo a los que tengan rendimientos netos superiores». «No es justo que el que lleva un quiosco pague igual que un notario», asegura. El problema que se está dando, indica, es que «unos cotizan por debajo de los rendimientos netos y otros por encima de lo que pueden». Por ello, es partidaria de «establecer un sistema justo que palie la situación existente».

Hostelería y comercio

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, considera la propuesta como «un globo sonda», que ahora mismo es «una auténtica locura» en «tiempo y forma». De la Torre se pregunta cómo tributarán los autónomos societarios, cómo se aplicarán los rendimientos netos y cómo afectará a los que están por módulos y a los emprendedores. A su juicio, «esto puede hacer que muchos autónomos se caigan». De la Torre indica que «nos cogerían los datos de los dos últimos años y se tributaría en este momento, en pleno parón de la actividad». A De la Torre también le preocupa el retraso en el pago a los proveedores por parte de las administraciones. El presidente de Hostecor piensa que es una forma de «crear incertidumbre que hará que nadie se arriesgue a montar empresas». «Hay que incentivar el consumo y no poner piedras en el camino», afirma.

Por su parte, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, se muestra partidario del cambio, ya que «el actual modelo de cotización data de hace cincuenta años», por lo que es necesario adaptarlo a la realidad actual». Comercio Córdoba apuesta por un sistema de cotización donde cada autónomo pague en función de sus ingresos, que «sería lo más justo». Sin embargo, reconoce que «otra cuestión es que en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo» se ponga en marcha. Por ello, cree que «quizá no es el momento de abordar esta cuestión».