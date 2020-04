Fernando Priego: «Si dejamos caer a las pymes dejamos caer el empleo»

-¿Qué es lo más positivo de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-El gran país que tenemos, capaz de afrontar con gran dignidad una situación tan compleja. Tenemos la suerte de contar con grandes profesionales que están trabajando por los demás aun poniendo en riesgo su propia integridad física. A ellos se une el gran movimiento solidario del pueblo español, es capaz de unirse para ayudar frente a la adversidad.

-¿Qué enseñanza debemos extraer de lo que estamos pasando?

-Que no todo vale. Que el pueblo español merece ser tratado con la misma entrega, verdad y sacrificio que se le exige. Que la verdad no puede ser tapada con mentiras, que nuestra democracia no se vende a intereses políticos y que la división entre buenos y malos solo contribuye a la desesperanza y a la desesperación. También nos ha demostrado nuestra gran capacidad de adaptación y que la sociedad es capaz de salir adelante.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-Crearemos una oficina de atención integral a los afectados por la pandemia. Dotaremos un fondo extraordinario de ayudas sociales a familias con necesidades básicas. Convocaremos ayudas extraordinarias al tejido empresarial y aprobaremos beneficios y bonificaciones fiscales y actividades de dinamización económica.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Va a ser imprescindible la colaboración. Vamos a un escenario desolador y solo considerando a la iniciativa privada como factor esencial podremos salir. Se equivocan los que atacan al sector privado, que en esta crisis ha demostrado estar más preparado e incluso ha ayudado más a salir de esta situación en muchos aspectos que la administración pública. Si dejamos caer las pymes dejamos caer el empleo y sumiremos a la sociedad en la miseria, sometiéndola a la de un estado que no será capaz de asumir dicho gasto, avocándonos a una depresión económica sistémica que sufriremos doblemente todos los españoles de hoy y del mañana.