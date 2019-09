Eva Puche: «El peligro real es el coche, que mata ciclistas, no la bicicleta»

Eva Puche es psicóloga socioambiental y asesora del Ayuntamiento de Córdoba en temas de movilidad. Su trabajo se centra en intentar generar cambios de conducta ambiental en la ciudad. Además de todo eso, es conductora habitual de coche y de bicicleta.

-¿Qué nota pondría a Córdoba y a los cordobeses en cuanto al uso que hacen de la bicicleta?

-Un cuatro, no, un tres porque la usamos poco, mucho menos de lo que podríamos. Hay miles de ciclistas que solo la utilizan de manera deportiva y de ocio, pero no como transporte urbano.

-¿Cuáles son los motivos o las excusas para no hacerlo?

-Los hombres generalmente dicen que sudan y llegan sudados al trabajo, pero un coche a 50 grados también hace que sudes. Otros invierten mucho en sus bicicletas deportivas y temen sufrir algún robo, pero con un buen candado, eso no ocurre. Yo creo que el coche sigue siendo el rey de la carretera porque aporta estatus y aún pervive la idea de que la bici es de pobres. En la exposición Ciclistas urbanos que se puede ver esta semana en el Colegio de Arquitectos hemos querido mostrar diferentes perfiles de usuarios habituales de bicicleta como transporte urbano. En Córdoba es raro ver a un señor enchaquetado en bici. El patinete sí se está imponiendo. No es tan sano, pero es mejor que el coche porque no contamina, no ocupa espacio y es cómodo. Es una buena opción aunque hay que mejorar la seguridad en la calzada. Cuando salga la norma sobre uso de la calzada con patinete, saldrá también la norma que obligará a que, en las ciudades, todas las calles de una sola dirección sean ciclovías con velocidad limitada a 30 km hora donde convivirán bicicletas, patinetes, coches y motos.

-¿Cuáles son los errores habituales que cometen los ciclistas en la ciudad?

-El más importante, circular por la acera, ya sea por inseguridad o por comodidad. El conductor aprieta, se te pega en la rueda e incluso te pita para que te quites cuando la calzada es una vía para todos los vehículos, por eso muchos se van a la acera. También es habitual saltarse los semáforos en rojo, algo que la ordenanza municipal de Córdoba no permite.

-Otro punto negro son los pasos de cebra. ¿Qué deben hacer ahí conductores y ciclistas?

-El ciclista tiene que bajarse y cruzar andando, pero no lo hacemos. El conductor suele ceder el paso, pero si cruzas por ahí es porque vas circulando por la acera y la acera es para el peatón. El problema es que urbanismo y políticas municipales van mucho más despacio que la realidad social. La gente joven ya no quiere coche, la realidad cambia rápido, en diez años se va a dar la vuelta por completo al tema de la movilidad y no estamos preparados, no hay infraestructuras adecuadas. Lo que está claro es que si un Ayuntamiento quiere, puede castigar o fomentar el uso de la bici según las medidas que se adopte.

-Dígame tres medidas sencillas y baratas para fomentar el uso de la bici en Córdoba.

-Ampliar la red de carriles bici, o lo que es lo mismo, ejecutar el plan diseñado y meter el carril bici en los barrios; limitar la velocidad a 30 km/hora en ciudad para facilitar la convivencia en carretera y promover el aparcamiento colectivo en centros de trabajo, colegios, comunidades de vecinos, que ponen muchas trabas para aparcar en los patios o meterlas en los ascensores, o habilitar locales públicos para guardar las bicicletas por la noche y no tener que subirla a tu casa. La gente no tiene sitio, sobre todo, cuando hay más de una.

-¿Hay sesgo de género en cuanto a la forma de conducir bicicleta?

-En ciudad, hay más mujeres de mediana edad que usan la bicicleta como medio de transporte que hombres. En cambio, entre 16 y 20 años son muchos más los chicos. El hombre es más aficionado al ciclismo deportivo y quizás se vea más que las mujeres son más cautas por miedo y se suben más a la acera.

-¿Es seguro ir en bicicleta?

-Lo que tenemos que tener claro es que el peligro es el coche, el que mata es el coche, son cinco toneladas y un motor con una fuerza enorme que hace que cada día mueran personas atropelladas. Es muy difícil que un ciclista se mate a sí mismo en bici y muy raro que mate a otra persona. El peligro real no es la bicicleta sino el coche que aparca en pasos de peatones, en las aceras, en los carriles bici, los humos, la contaminación, pero nos gusta pensar que la bici es peligrosa porque así lo concebimos los conductores de coche. Para el coche, la bici es un moscardón que se mete en un carril que consideras tuyo. Es un problema de concepto que hay que trabajar y cambiar. Vemos todo lleno de coches, inundando el espacio y no nos molesta y pensamos que las bicicletas son el peligro. Pensamos que el rey de la ciudad es el coche y, desde ese punto de vista, las bicicletas son un peligro porque estamos vendidos, porque si matas a un ciclista vas a la cárcel.

-¿Los conductores de bici deberían tener seguro?

-Sí, sería recomendable. Cuando salga la ordenanza, creo que se debería plantear que las bicicletas se matriculen, pero siempre que esa medida esté respaldada por políticas de apoyo. Si todo va contra la bici, el uso se reducirá. Si me van a multar, pero me obligan a parar en cada semáforo, a quedarme detrás, sin ningún beneficio... El seguro está bien para el propio usuario, por si se ve implicado en un accidente.

-¿Hay zonas intransitables para las bicicletas en Córdoba?

-Intransitables no, circular sobre adoquines es incómodo, pero toda la ciudad es accesible, incluso hasta el Brillante si tienes una bici con cambio de marchas... Luego hay zonas difíciles por motivos de seguridad como llegar a polígonos industriales como La Torrecilla, porque el carril bici acaba y te obliga a salir a carretera.

-¿El número de ciclistas urbanos aumenta o está estancado?

-Sí, cada año hay más, desde la pasada primavera se ha notado un importante despunte, hay muchísimas más bicicletas y muchísimos más patinetes.

-¿El patinete puede ir por el carril bici?

-Sí, si va a menos de 25 km/ hora, pero esa norma no está escrita. Si tu vehículo tiene más potencia de la cuenta, está prohibido. Esas son las directrices que ha sacado la DGT sobre los vehículos de transporte personal (segway, patinetes, bicicletas eléctricas, etcétera). Cuando entre en vigor, habrá sellos para identificar los tipos de vehículos. Las ordenanzas de Madrid y Barcelona también lo clasifican y por ahí irán las de Córdoba.

-El conductor de coche recibe una formación estándar. ¿Sería necesario formar también a quienes circulan en bici?

-Estaría bien, algunos colegios lo hacen. En la Semana de la Movilidad se dan cursos para aprender a circular y a montar y hay programas como Córdoba en bici que se ofrece a los institutos, pero no es obligatorio y tampoco interesa mucho. Al final, son los padres quienes enseñan a los hijos.