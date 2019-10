Dulces típicos del Todos los Santos en Córdoba, la tradición se mantiene

Si hace dos décadas las ventas en Córdoba de dulces típicos en estas fechas de Todos los Santos -de gachas a buñuelos, pestiños o huesos de santo- se cifraban por miles, en la actualidad no superan unos cientos de kilos. Un importante descenso debido a la influencia de otras fiestas importadas, como Halloween, que, en el caso de las gastronomía, desplaza las tradiciones locales, que aún así, se mantienen. Es una de la conclusiones a las que se llega tras escuchar a los expertos cordobeses del sector, algunos con casi 30 años de dedicación.

El pastelero Jorge Hidalgo es uno de los hermanos propietarios de la Pastelería Hermanos Hidalgo, una de las más importantes de Andalucía. Hidalgo cuenta que los compradores fieles de dulces como gachas o pestiños suelen ser personas mayores, las mismas que anteriormente los pedían por encargo, pero que hoy prefieren comprarlos el mismo día, lo que hace que la preparación de la producción sea incierta.

El maestro pastelero José Roldán, campeón de España de Panadería Artesana, también ha apreciado una notable bajada en la demanda de dulces típicos el Día de Todos los Santos. Y no solo eso, en la actualidad, los consumidores piden variedad en sabores y hasta colores, transformando lo tradicional. Como ejemplo, los huesos de santo de toda la vida son los rellenos de nata, pero hoy en día también pueden encontrarse rellenos de chocolate o de frutos secos.

Pero aunque en la actualidad la venta de estos dulces no sea como la de hace unos años, sigue siendo una tradición de la que cada año disfrutan cientos si no miles de cordobeses. La festividad de Todos los Santos sigue siendo una buena una excusa, no solo para pasar un buen momento en familia, sino para disfrutar de la gastronomía tradicional de estas fechas. Pasar una dulce tarde siempre es idóneo, y esto se logra gracias a la variedad confitera de dulces tradicionales que aún podemos encontrar en la capital y alrededores.

Si te apetece, te presentamos una lista de los dulces típicos, que hacen especiales estas fechas:

Buñuelos de Viento

Este dulce encabeza la lista por su demanda. Se trata de una cobertura de una crujiente harina azucarada y que en su interior tiene nata. También pueden encontrarse con diferentes sabores. En la actualidad se pueden encontrar de chocolate, ya que están de moda.

Buñuelos caseros. Foto: Córdoba.

Pestiños

Cabe resaltar que muchas de las recetas cordobesas tienen influencia árabe, y la preparación que persiste puede variar. Sin embargo, en este dulce en concreto, la preparación más frecuente lleva ingredientes como azúcar o canela, y se acompañan muy bien con una copita de vino Pedro Ximénez. Tiene forma de sobre que se consigue en su elaboración para luego se pasada por la freidora. Es un postre que para días fríos toma mucho protagonismo.

Pestiños caseros. Foto: CASAVI.

Gachas

Este es un postre cremoso que donde mejor suele conseguirse es en las propias casas, más que en restaurantes. Aunque hoy en día está en todas las confiterías, como las de la abuela no son. Harina, leche, canela, azúcar y limón son los ingredientes básicos. Una receta muy práctica que permite realizarse con facilidad a un precio muy reducido.

Gachas de la Abuela. Foto: Seriluz.

Huesos de Santo

Si hay un dulce que nos recuerda que es el día de los Todos los Santos es este, ya que únicamente se ve para estas fecha. El hueso de santo está elaborado con mazapán y relleno de dulce de yema o nata. Hoy en día también puede conseguirse de otros sabores, como de chocolate, frutos secos o de gianduia (pasta de chocolate que contiene sobre un 30% de pasta de avellana).

Mujer ofreciendo Huesos de Santo. Foto: Córdoba.

Torrijas

Este es un dulce típico de Semana Santa, aunque muchas familias lo prefieren para el Día de Todos los Santos y lo piden para su elaboración en la pastelería. Se trata de una rebanada de pan que se fríe, que antes fue rebozada en leche, la que previamente fue espolvoreada con piel de limón y canela, y luego pasada por huevo batido. Finalmente pasa por azúcar mezclada con canela y ya está lista para ser degustada.

Torrijas típicas caseras. Foto: Córdoba.