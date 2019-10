Detergentes a granel con menos plásticos

Limpiador de baños, fregasuelos, lejía con detergente, ambientadores, detergente para la lavadora, suavizantes perfumados, quitagrasas y quitamanchas, y productos limpiadores de cristales, entre otros. Todo ello a granel y vendido en los propios recipientes que lleve el consumidor, con el fin de reutilizar los envases y reducir el consumo de plásticos.

Esta es la filosofía de la nueva tienda 4eco Córdoba, situada en el barrio de La Viñuela, que ha abierto este mes sus puertas al público, y que forma parte de una red de tiendas independientes que, bajo la misma marca y filosofía -aunque sin ser exactamente una franquicia-, apuestan de esta manera por toda España por luchar contra el cambio climático desde el pequeño comercio, mediante la venta al peso de detergentes y productos de limpieza ecosostenibles. Sin embargo, y aunque la venta a granel genera menos residuos y todos sus productos son biodegradables, el verdadero objetivo de 4eco es lograr «un mundo libre de plástico, haciendo de la reutilización un hábito en los hogares, reduciendo así el impacto de los envases de plástico sobre el medio ambiente», como explica la propietaria de esta tienda, Zelaya García.

Zelaya García no solo vende detergentes y productos de limpieza a granel, sino también otros productos de cosmética natural, jabones ecológicos y artesanales, y productos de higiene personal. Todos ellos biodegradables y sin compuestos químicos.

«Estamos especializados en limpieza del hogar e higiene personal desarrollando nuestra actividad profesional a través de la venta de productos a granel, en dirección contraria a las tendencias presentes en el mercado actual, donde impera el uso de envases de usar y tirar. Sin embargo, nosotros abogamos por un consumo responsable y sostenible, por lo que en esta tienda no solo se trata simplemente del uso de un producto ecológico, sino de fomentar una idea de consumo sostenible basándonos en varias premisas», explica esta propietaria.

Entre estas premisas, fomentar un consumidor informado, buscando impulsar una idea de ecología hecha por gestos sencillos; y promover un consumo ecológico, evitando la creación, distribución y almacenaje de los envases de plástico, «tan perjudiciales para nuestro ecosistema».

Todo ello con facilidades para los consumidores y predicando con el ejemplo, ya que en 4eco tanto la propietaria como Cristina, una dependienta empleada, asesoran a los clientes sobre el mejor uso de estos productos y «no malgastamos recursos energéticos y apostamos por las energías renovables y el uso de envases reciclados, con el objetivo de reducir a la mínima expresión el impacto ambiental», apunta Zelaya García.

Incluso en la propia forma de organización de esta red de tiendas impera también las pequeñas actuaciones desde lo local, pues no funcionan como una franquicia, sino que tan solo comparten una filosofía ecológica, con amplia libertad en otros aspectos. Así, 4eco Córdoba no tiene requisitos obligatorios en cuanto a elección, emplazamiento y decoración del local, etcétera, por lo que esta tienda cordobesa es distinta a otras que pueden llamarse igual en otras ciudades de España. «Compartimos los mismos productos a granel, que se pueden encontrar exactamente iguales en todas las tiendas de España, pero no hay obligación de pedidos mínimos ni de tener todos los productos del catalogo: si una tienda ve que en su zona un producto no tiene salida, simplemente deja de tenerlo».

Respecto a los artículos a la venta, la mayor parte de ellos expuestos en bidones a modo de dispensadores, los precios medios oscilan entre los 1,2 y los 3 euros el kilo, que, en comparativa con otros productos del mercado, suponen también un ahorro, porque para lograr el mismo resultado «necesitas la mitad de producto», indica la responsable de la tienda.

Todo ello sin contar el beneficio del ahorro de envases de plástico. No en vano, en la tienda una pizarra, a modo de Contador de envases, recuerda a los clientes que hasta hoy se han reutilizado 124 (envases), como señalaba esta pizarra a finales de esta semana. ¿Y si para otros productos cuya venta a granel es más habitual todos acudiéramos con nuestros envases?