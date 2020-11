El Consejo de Distrito Sur denuncia el abandono del barrio del Guadalquivir

El Consejo de Distrito Sur ha denunciado esta mañana en rueda de prensa el “abandono total” que sufre el barrio del Guadalquivir por parte del Ayuntamiento de Córdoba, según ha manifestado su presidenta en funciones, Mariló Damián.

Damián ha explicado que “no existe comunicación ninguna” por parte del gobierno municipal con el Consejo de Distrito, lo que contraviene el reglamento de Participación Ciudadana, porque “no nos informan, no nos llaman, no nos preguntan” cuando, por ejemplo, se ceden espacios para su uso público.

Junto a ello ha señalado que el barrio carece de equipamientos deportivos ni culturales mientras que “ahí tenemos una biblioteca, la de la Normal de Magisterio” que “sigue sin abrir”.

Por este motivo ha “solicitado comunicación con el Ayuntamiento y con los concejales y concejalas” para poder poner solución a las carencias del barrio

Arreglo de acerados

Por su parte la presidenta de la Asociación de Vecinos Amargacena, Isabel Escudero, ha puesto de manifiesto que “el barrio está abandonado por completo” y que por muchas zonas “no se puede andar” porque el acerado “está roto” “y muchas aceras levantadas”. Además ha destacado que no se realiza la poda de árboles desde hace “un montón de años” por lo que las ramas “se están metiendo por las ventanas” de algunas viviendas “y muchas veces te tienes que agachar para poder pasar”.

Entre las reivindicaciones vecinales Escudero ha indicado además que existe falta de iluminación en el barrio ya que “de noche no puede salir nadie a sentarse un rato con los niños” y “los parques están a oscuras”.

En este sentido Mariló Damián ha matizado que desde el gobierno municipal les han pedido “un plan de asfalto para 2020-2021 cuando aún hay obras de 2019-2020 que no están finalizadas ni se han hecho”.

Se da la circunstancia de que a principios de septiembre el Ayuntamiento anunció que impulsaría un plan de mejora de acerados y accesos al barrio, tras una visita realizada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, y el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, David Dorado.

Salas de juego

Por otro lado el portavoz del grupo de trabajo Stop Casas de Apuestas del Distrito Sur de Córdoba, Miguel Ángel Aguilera, ha insistido en la necesidad de agilizar la modificación del PGOU acordada por los grupos municipales para limitar la implantación de las salas de juego en la ciudad, y muy especialmente en el Distrito Sur donde, según ha puesto de manifiesto, existe un mayor índice de ludopatía..

Sobre esta cuestión ha hecho recordado que en el Distrito Sur hay cinco salas de juego, tres en el eje Avenida de Cádiz y Avenida de Granada, otro en el Polígono de la Torrecilla y otro en el límite del distrito, en el Centro Comercial El Arcángel.

Aguilera ha recordado que “esto contrasta con la situación que hay en nuestros barrios” porque “las salas de apuestas se ponen donde hay mas miseria para engañar a la gente, ponerle la zanahoria” y decirle “apuesta, juega, que vas a salir de la miseria.