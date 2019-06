El Consejo Consultivo no le da la razón a Urbanismo con la obra de La Normal

Malas noticias para el Ayuntamiento de Córdoba en relación a las obras de La Normal de Magisterio. El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado de manera desfavorable a los intereses municipales sobre la resolución del contrato de obras de rehabilitación y adaptación de la antigua Escuela Normal de Magisterio como Centro de Producción e Iniciativas de Córdoba. El órgano consultivo determina en un dictamen fechado el 5 de junio que, contrariamente a lo que sostiene la Gerencia Municipal de Urbanismo, no concurre la causa de resolución contractual invocada contra la empresa adjudicataria de la obra, Vías y Construcciones S.A.

El expresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, ha defendido hoy la intención "técnica que no política" de haber elevado el asunto al Consultivo y ha dicho que el anterior equipo de gobierno "siempre ha defendido el dinero y los intereses públicos" en este proyecto. Además, ha recordado que esta obra fue una de las "heredadas" del gobierno de José Antonio Nieto, que se adjudicó "con baja temeraria" y que ha dado problemas desde el primer momento. "Ahora el Consejo Consultivo manda negociar al Ayuntamiento y a la empresa para acabar la obra", ha dicho.

En su dictamen, el Consejo Consultivo rechaza la postura mantenida por el Ayuntamiento de Córdoba al querer resolver el contrato por considerar que la obra no se ha ejecutado de conformidad con el proyecto. Para recurrir a dicha causa de resolución "no basta cualquier incumplimiento contractual, sino que aquel ha de ser grave, de naturaleza sustancial, calificaciones estas que distan mucho de poder aplicarse en el presente caso", dice el dictamen. En esta línea, el órgano consultivo considera que, a la vista de los informes emitidos, "las obras que restan por realizar no pueden ser calificados sino como una mera mala terminación de la obra, susceptible de ser subsanada y que, desde luego, no es merecedora de ser calificada como grave ni, mucho menos, como sustancial".

Tras año y medio de tira y afloja entre Urbanismo y la adjudicataria, Vías y Construcciones, por el estado en el que había quedado el edificio tras la intervención acometida, el consejo rector del organismo municipal acordó a mediados de diciembre iniciar el expediente de resolución del contrato.

Antes, el 26 de octubre, el consejo rector de Urbanismo acordó resolver el contrato y acudir al Consejo Consultivo al no haber llegado a un acuerdo con la misma en relación a las deficiencias detectadas en la fase final de la reforma, que han impedido que el organismo municipal la recepcione.

La respuesta de Salvador Fuentes

Por su parte, el nuevo presidente de la gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha señalado que se acatará la decisión del consultivo y no va a seguir con la vía contenciosa, así como que el equipo de gobierno ya sabía desde el jueves el resultado del dictamen y desde entonces "estamos estudiando el tema", con la intención de darle una "solución razonable".

Reconoce Fuentes que el tema de La Normal "viene dando muchos problemas", pero añade que a ese edificio hay que "ponerlo ya en funcionamiento y la decisión que vamos a tomar va a ser la más razonable" y ha remitido al lunes para darla a conocer. El teniente de alcalde de Urbanismo ha indicado que "entrar ahora a debates jurídicos y contenciosos con este tema dilataría mucho la obra y crearíamos una situación absolutamente insostenible, que la ciudad no puede aguantar más". Ha señalado Fuentes que "tenemos que sacar proyectos adelante y vamos a hacer lo que el sentido común nos dicte". Así que "acataremos la resolución del consultivo y obraremos en consecuencia".

El concejal popular ha señalado que se intentará sacar una solución cuanto antes con la intención de que el centro entre en funcionamiento lo antes posible, porque ni la ciudad ni el distrito "se merecen esa situación". Por eso, ha apuntado que se intentará "buscar una fórmula conveniada con la empresa" para sacarlo adelante cuanto antes.