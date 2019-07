Chapuzones tardíos, pero ciertos

Parecía que iba a ser que no, pero ha sido que sí. Al fin, se inauguró la piscina municipal de la calle Marbella. Fue ayer, lo que para los vecinos del distrito Sur (barrio Guadalquivir, Campo de la Verdad y Sector Sur) es «algo fundamental», como comenta Maricarmen, que acudió el primer día con sus hijos Mónica y Rafael.

Pasado el ecuador del mes de julio, los usuarios de las piscinas municipales llevan un retraso de más de un mes, lo que produjo las protestas vecinales durante junio para la apertura de estos servicios municipales, que hacen más llevaderos los meses de verano en Córdoba, principalmente en estos barrios, en los que se considera que «es necesaria la piscina», como dice Miguel, que asistió ayer a darse un chapuzón, con su mujer y su hijo. Para Miguel, la piscina de la calle Marbella «da vida, porque hay muchos niños en el barrio».

Los chapuzones, además de comenzar tarde, parece que no aliviarán del calor a los vecinos al igual que otros años. Una de las causas es el horario de la piscina de la calle Marbella, que en este año se reduce de 12.00 a 20.00 horas, en lugar de comenzar las sesiones a las 11.00 durante la semana y a las 10.00 los domingos. Y en esto de los horarios coinciden todos los usuarios consultados.

Las personas que acuden a la piscina durante la jornada matinal suelen ser familias, abuelos con sus nietos, que regresan a sus domicilios a comer, tras refrescarse, acortándose el tiempo que pasan en los vasos de estas instalaciones. Por la tarde, los asistentes que suelen ir a zambullirse al agua clara son jóvenes y personas que ha finalizado su jornada laboral.

Y los precios. Otra de las quejas de los consumidores. Dos son los principales motivos de desacuerdo con el bono familiar. El primero, el precio, que consideran alto en relación a los días en los que estará abierta la piscina, comparándolo con el pasado verano; el segundo, dice Miguel, «tendría que ser más barato por el barrio».

No solo el precio es motivo de quejas por parte de los vecinos. Otro motivo es el césped, en mal estado, que «dentro de una semana ya no habrá», comenta un bañista. A esto se añade que el servicio de bar no funciona hasta que se adjudique.

A pesar de esto, los usuarios valoran la limpieza del agua y los cuidados de la instalación, inaugurada ayer.

Pasado mediados de julio, los bañistas acogieron la apertura de temporada con ganas, por la mañana, de manera familiar, por la tarde, con más asistentes, aunque al final los vecinos lo festejaron con un tardío chapuzón.