Afectados por el apagón de la Judería cuelgan carteles contra Endesa

Hosteleros, comerciantes y vecinos, integrados en la asociación La Medina, colocaron ayer por la Judería carteles con críticas hacia Endesa, como queja por la «falta de respuesta» que estos ciudadanos aseguran no recibir de la compañía eléctrica ante los continuos cortes en el suministro (entre ellos el apagón del sábado pasado) y ante la negativa de la compañía, según estos denunciantes, a abonar las reclamaciones económicas derivadas de las incidencias.

Sin embargo, fuentes de Endesa replicaron que sí se están atendiendo las demandas de estos ciudadanos, ya que el pasado martes responsables de la red de distribución de la empresa se reunieron con el teniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento y con los vecinos.

Endesa expuso que, tras la avería del pasado sábado, que ya se solucionó, técnicos suyos y del Ayuntamiento han venido supervisando esta zona en los últimos días y se ha comprobado que el estado de la línea es bueno en el centro de Córdoba, por lo que las bajadas y subida de tensión que se están registrando podrían deberse a una no adecuada actualización de los interruptores de control de potencia (ICP) que debe tener cada usuario o negocio.

Endesa reiteró que en esta zona trabaja en dos direcciones (revisión de la línea eléctrica y si los ICP de comercios y vecinos están adaptados a la normativa). En la jornada de ayer hubo nuevos fallos en el suministro eléctrico, denunció la asociación La Medina.

En concreto, los cortes afectaron al restaurante-taberna D’Uclés y a la Hostería Lineros, expuso la dueña de la taberna, Joaquina Uclés, que se vio muy perjudicada al perder la comida guardada en sus cámaras frigoríficas, mientras que en la hostería los fallos habrían afectado al aire acondicionado.

«Siento una gran impotencia. Tuvimos que cerrar muchas horas el sábado, cuando se produjo el apagón, y hoy (por ayer) se debió ir la luz de madrugada», explicó Uclés. “Los fallos en el suministro son continuos y se producen hasta en invierno. Encima cuando he llamado a Endesa para preguntar si había habido alguna avería, me responden que el problema de la red debe ser mío, a pesar de no ser la única que se ha quedado sin luz», añadió.

En los carteles colocados por la Judería aparecen frases como «Endesa no paga nuestras reclamaciones» o «Endesa amenaza al turismo en Córdoba». Por otro lado, ayer el Imtur seguía sin suministro eléctrico debido a una avería, que afecta desde el lunes a parte de la calle Rey Hereda.