Carta a un turista en Navidad

Estimado turista:

Si estos días anda pensando salir de su ciudad y no tiene claro qué dirección tomar, debería saber que Córdoba le espera esta Navidad con los brazos abiertos, vestida de luces y con un arsenal de actividades para ofrecer a los visitantes una estancia inolvidable. Absténganse, eso sí, si desea viajar en avión hasta aquí en vuelo regular porque el aeropuerto (que haberlo hailo) sigue sin despegar. Si no es así, decirle que no se arrepentirá de la elección porque, si algo le sobra a Córdoba durante la Navidad son cosas bonitas y auténticas que ver. Si viene de lejos, no haga caso a quienes le digan que aquí hace siempre muchísima calor y eche en la maleta un buen abrigo y un paraguas, aunque solo sea para que Murphy le lleve la contraria y vuelva a salir el sol. Llevamos unas semanitas... Aunque con fama de seriotes, los cordobeses estarán encantados de recibirle, sobre todo si viene con la cartera llena y dispuestos a gastar. Les dejamos unas cuantas sugerencias para conocer la Navidad típica local. PD: El guion de actividades vale también para la población local inquieta.

EL ALUMBRADO

5/12/ A 5/01

Está de enhorabuena. El Ayuntamiento de Córdoba ha tirado la casa por la ventana y la calle Foro Romano (Cruz Conde) estrena este año espectáculo de luz y música con pases diarios de 10 minutos por hora entre las 17.30 y las 21.30 horas. Verá un túnel de unos 200 metros con más de 13 metros de altura donde brillarán 556.000 puntos de luz. Además, otras 53 calles de la ciudad se iluminarán por la noche del 5/12 al 5/01. El día 4/12 a las 18 horas, se inaugurará en el Ayuntamiento el llamado árbol de las donaciones y el día 5/12, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Diputación de Córdoba el Pregón de Navidad, que correrá a cargo de Manuel Casas Toledo, socio fundador de la Asociación Belenista de Córdoba, organizadora del acto.

ELECCIÓN DEL REY MELCHOR

12 /12

Si quiere ver un acontecimiento puramente cordobés, preludio cada año de la Navidad y de la fiesta de Reyes, quizás debería asistir a la elección del Rey Melchor, que tendrá lugar a las 21 horas en el salón de Plenos del Ayuntamiento. No podrá salir elegido si no se inscribió, pero sí ver la ilusión de decenas de cordobeses a la espera de que la suerte les designe mago por un día.

PASEO POR LOS BELENES

4/12 A 6/01

Una actividad típicamente cordobesa en estos días es pasear por la ciudad en busca de los belenes que participan en el concurso organizado por la Fundación Cajasur y la Asociación de Belenistas. Aunque el concurso propiamente dicho tiene lugar a partir del 16/12, la inauguración del belén municipal será el 4/12 en el Ayuntamiento y el mercadillo navideño de Las Tendillas tiene otro.

MAPPING

6 DÍAS

Si le gustan los mappings, esas proyecciones de imágenes animadas que se mueven en fachadas, intente estar en Córdoba alguno de estos días: 19, 20, 21 y 22 y 26 y 27 de diciembre y váyase a Capitulares de noche. Habrá 4 pases diarios de 18 a 21 horas.

NAVIDAD EN LOS PATIOS

14/12 A 4/01

Los patios de Navidad son algo que ningún turista que se precie querrá perderse. Se trata de ocho rutas abiertas en distintos días en las que podrá contemplar patios populares e institucionales vestidos de Navidad, escuchar música clásica, zambombas, campanilleros, coros y degustar los productos típicos de Córdoba en esta época, como anís y mantecados.

FLAMENCO

10/12

El flamenco tampoco falta en Córdoba estos días, en todas sus formas. El día 10, por ejemplo, el centro cívico Vallehermoso ofrecerá el recital Pestiños de plata a las 19 horas con Laura Gómez al cante acompañada por piano, bajo y batería. Ese mismo día, la UCO ofrecerá su Gala Flamenca de Navidad a las 20 horas, pero solo se podrá asistir con invitación.

20 /12

El día 20, a las 20 horas, el Gran Teatro subirá el telón del Festival Flamenco memorial Agustín Gómez con un amplio cartel de artistas.

VILLANCICOS

15/12

En estas fechas, Córdoba canta mucho a la Navidad así que oirá villancicos en la calle, en los patios y en eventos como el Cantarillo de cantaoras cordobesas el 11/12 a las 20.30 horas en la Basílica de San Pedro; en el Cantarillo del día 15/12 en la parroquia de San Acisclo y Santa Victoria a las 13 horas; en el Cantarillo flamenco Turrón del Bueno el 12/12 a las 20.30 en la parroquia de San Fernando o en el Cantarillo lírico el 21/12 de la iglesia de San José (San Cayetano) a cargo de Pablo García López y el coro Ziryab. Además, Los coros cantan a la Navidad es un ciclo que recorre el centro de Córdoba por las tardes, entre las 18.30 y las 20 horas para amenizar las fiestas del mismo modo que las corales y coros del ciclo La fiesta se hace tradición. Para matar dos pájaros de un tiro y ver un patio de Córdoba mientras escucha villancicos y degusta un potaje cordobés, no tiene más que ir a la Casa de las Campanas (calle Siete Revueltas) para asistir a algún concierto del ciclo Raíces del pueblo. Cantando en Navidad los sábados 7, 14 y 21 y el domingo 22 a partir de las 14 horas. El programa incluye desde una Navidad Gitana a cargo de la familia El Calli a una zambombá clásica y villancicos en clave jazz. La entrada es libre hasta completar aforo.

LA ORQUESTA

22/12

Escuchar a la Orquesta de la ciudad es una opción muy recomendable. Este año, el concierto de Navidad Augusto, un ganso por Navidad será el día 22 de diciembre a las 12.00 horas en el Teatro Góngora.

CON NIÑOS

01/12 A 07/01

Si viaja a Córdoba con niños, tienen varias opciones para tenerlos entretenidos. Si se trata de menores muy movidos, lo mejor sería llevarlos al parque infantil Chiquilandia, en la zona del Vial Norte, abierto de 11 a 21 horas, donde podrán desfogar adrenalina. O al Bulevar Gran Capitán, donde en los próximos días se estrenarán las actracciones infantiles que organiza cada año Comercio Córdoba. Si son de gusto más cultural, el 6/12 en Las Tendillas podrán escuchar Fábulas y leyendas con la compañía Uno Teatro, que también estará el 8/12 en Tendillas con Evelino y sus historias, o el 9/12 con Paquita y sus cosas. Otra posibilidad es comprar entradas para el Gran Teatro el 14/12 a las 19 horas, donde se verá el espectáculo de títeres Soñando el carnaval de animales, o para asistir a El Cascanueces del ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey Batalov el día 17/12 o para el ciclo Butaca familiar en el Gran Teatro don Los futbolísimos El Musical el 27/12.

En los centros cívicos de los barrios habrá multitud de actividades infantiles de cara a la Navidad, como por ejemplo el 14/12 en el centro cívico Norte a las 11 y las 14 horas, donde se subirá el telón para la representación del Cuento de Navidad de Charles Dickens. En el centro cívico Vallehermoso a las 10.30 y 11.30 horas habrá Mucho más que circo de Hermanos Moreno el día 21/12; en Poniente Sur ese mismo día 21/12, el musical El Rey León se podrá ver a las 17.30 horas y en el centro cívico Fuensanta, los niños podrán conocer La verdadera historia del ratoncito Pérez, también el 21/12 a las 11.30 y 13.30 horas.

CONCIERTO DE TARDEBUENA

24/12

Otra novedad navideña organizada para este año será el Concierto de Tardebuena el día 24 a las 16.30 horas en Capitulares, donde sonará un tributo a Mecano del grupo Aire e Inimitable de Nacho Lozano.

DE COMPRAS

FESTIVOS

Si viene a Córdoba en los próximos días y tiene compras pendientes no debe preocuparse por encontrar las tiendas cerradas, ya que los horarios comerciales de cara a estas fechas establecen que pequeños comercios y grandes superficies tienen previsto abrir los domingos 22 y 29 de diciembre así como el lunes festivo 9 de diciembre, también el domingo 5 enero.

NAVIDAD EN VIANA

VARIOS DÍAS

El Palacio de Viana ha organizado también un completo programa de actividades navideñas con recreaciones teatrales de la Navidad (1,15 y 22 de diciembre) a las 12 horas que darán paso los días 26 y 27 a dos espectáculos infantiles, La magia de la Navidad de Franky Magic y el espectáculo de circo El guasa de los Guilson 5 Gggg.

Esto es solo un aperitivo de los próximos días. Como comprenderá, resulta imposible resumir en una misiva el ingente espíritu navideño que impregna en estos días Córdoba capital y provincia (¿le he hablado del belén de chocolate de Rute y de las luces de Puente Genil?). Si tiene alguna duda, eche un vistazo a la web cordobaesnavidad.es o mejor, déjese de internet y venga a verlo en directo.