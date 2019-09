La Cámara de Comercio elegirá a 24 vocales y a un nuevo presidente

Tras la publicación en el BOJA de la convocatoria de elecciones, la Cámara de Comercio de Córdoba celebrará esta tarde un pleno extraordinario para constituir la junta electoral (con un titular, dos suplentes y un representante de la Junta de Andalucía). A partir de hoy, se dispondrá de diez días hábiles, hasta el 23 de septiembre, para presentar las candidaturas al pleno, y el 23 de octubre será cuando se voten. La votación se hará de manera presencial ese día, y en días previos a esa fecha podrá votarse por primera vez por correo.

Está convocado a estos comicios todo el sector comercial cordobés (personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios y navegación con establecimientos, delegaciones o agencias), y en Córdoba podrá hacerlo un censo de 52.559 empresas, que pueden emitir a su vez 66.490 votos.

Con los cambios normativos, la composición del pleno cameral de Córdoba se reducirá este año de 51 a 30 vocalías, de las que seis serán designadas por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). Entre las novedades más destacables introducidas por el decreto 189/2018, está el pasar del 15 al 20% del total de las vocalías el número de representantes propuestos por las organizaciones empresariales, y un 5%, el de las empresas con mayores aportaciones voluntarias a las corporaciones. El 75% restante se elegirá mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre los componentes del censo de cada cámara.

La última vez que se celebraron elecciones en la Cámara de Comercio de Córdoba fue el 13 de mayo del 2010, cuando Ignacio Fernández de Mesa, apoyado por CECO, fue nombrado presidente de la institución. La designación se produjo después de una encendida batalla entre el también presidente de Asaja y quien presidía la Cámara hasta aquel momento, la empresaria cordobesa María Dolores Jiménez.

El nuevo decreto que afecta a las cámaras de comercio andaluzas observa que la persona que asuma el cargo de la presidencia no podrá superar más de dos mandatos consecutivos (de cuatro años cada uno). Fernández de Mesa no quiso pronunciarse ayer sobre su futuro en la institución cameral, y otras fuentes consultadas indicaron que no es momento aún de hablar de candidatos. No obstante, ya suenan nombres como el del empresario Francisco Torrent.