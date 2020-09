El Ayuntamiento, condenado por no pagar el último Festival de las Callejas que se celebró

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido condenado a abonar al organizador del Festival de las Callejas, Casas Señoriales de Córdoba S.L., la cantidad de 57.849 euros así como los intereses derivados desde la fecha de reclamación al haber estimado parcialmente el recurso presentado por esta empresa que no cobró pese a organizar este evento turístico en el 2018. El juez estima la demanda que interpuso la adjudicataria de este evento, que estaba organizado por el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur), que ha estado representada por el abogado Jesús Coca y que impugnaba la inactividad del Ayuntamiento al no haberle abonado la citada factura.

Ya el pasado mes de diciembre, el juez dictó un auto en el que obligaba al Ayuntamiento al abono de esa cantidad como medida cautelar, y ahora el fallo --al que puede presentarse aún recurso en el TSJA-- confirma que la administración local no obró correctamente. La demanda se corresponde a la celebración de la última edición celebrada del Festival de las Callejas, en el año 2018, cuando el Imtur estaba en manos de IU en la anterior Corporación municipal.

La asesoría jurídica municipal, por su parte, alegaba que la actividad se había contratado con el Imtur y no con el Ayuntamiento, e invocaba las irregularidades del procedimiento de contratación en el que ni siquiera llegó a formalizarse el contrato y se acumularon los expedientes negativos de los órganos de fiscalización y control. El juez constata que el Imtur "incumpliendo las más mínimas exigencias de la normativa en materia de contratación pública" ordenó la prestación del contrato, pero argumenta que el Ayuntamiento no puede inhibirse del pago de esa factura porque el Instituto Municipal de Turismo es "un ente instrumental" de la administración local y que ésta "no puede desligarse de su funcionamiento".