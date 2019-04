El Ayuntamiento de Córdoba restringirá el tráfico en el Campo de la Verdad por la Semana Santa

El Ayuntamiento de Córdoba restringirá el tráfico por la zona del Campo de la Verdad durante la Semana Santa, para tratar de paliar las molestias que la especial movilidad en toda la ciudad durante esos días ocasiona en particular a los vecinos de esa zona de Córdoba. El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, mantuvo ayer una reunión con los representantes del consejo de distrito por este motivo, y ha asegurado que se tomarán medidas para minimizar las molestias de años anteriores. En esta línea, Aumente ha recomendado a todos aquellos que se desplacen en vehículo particular para ver la Semana Santa de Córdoba estacionar en la zona del Arenal, en lugar de hacerlo en el Sector Sur y el Campo de la Verdad.

Precisamente, la junta de gobierno local ha aprobado hoy el plan de seguridad de Semana Santa, que será muy similar al del año anterior "cuando ya se hizo el rodaje" del mismo. De hecho, el responsable de la Seguridad en Córdoba ha indicado que serán pocos los cambios que se realicen en la carrera oficial, en la que desde hace unos días se última el montaje de los palcos y sillas. Se mantendrán, por ejemplo, las pantallas en las inmediaciones del Puente Romano y en la entrada de la Mezquita; así como las vallas flexibles, en la Ronda de Isasa y calle San Fernando (este año no se instalarán en Diario de Córdoba), que tienen sobre todo un efecto psicológico pero que no supondrían un problema en caso de producirse una gran aglomeración de gente. Este año el tránsito por detrás de los palcos de la carrera oficial volverá a estar permitido, si bien los peatones no se podrán parar, solo circular. Los pasillos peatonales, que recorrerán todo el perímetro de la carrera oficial, tendrán una anchura de 1,80 metros (salvo puntos en los que se estrechan 1,5 metros)

A expensas de saber el número total de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (la junta local de seguridad se reúne el lunes) que integrarán el dispositivo de Semana Santa, se conocen de momento los efectivos de Policía Local que habrá esos días: una media de cien policías locales, con un refuerzo los días de mayor afluencia de público como el Domingo de Ramos.

Emilio Aumente también ha aplan diodo que se mantenga el plan de cobertura sanitaria de Cruz Roja y el Cecop, el centro donde se reúnen los efectivos policiales, las hermandades y los técnicos municipales para tener bajo control las visicitudes que puedan ocurrir en los recorridos de Semana Santa, en especial en la carrera oficial.

Nazarenos de la hermandad de el Descendimiento durante la procesión de Viernes Santo a su paso por el puente Romano de Córdoba. Foto: EFE / SALAS